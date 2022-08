Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Strategie per addolcire il rientro: questa settimana i brand ce l’hanno messa tutta per rendere la fine delle vacanze un po’ meno amara, rallegrandoci le giornate con una sfilza di novità che solleticano l'animo della bambina che c’è in noi ma anche della fangirl sfegatata col pallino del fantasy.

E poi ancora proposte per l’autunno che verrà decisamente imperdibili, fra passeggiate al profumo di croissant e pezzi cult per trasformare il guardaroba in un lampo, accendendolo di rosso fuoco. Per finire in bellezza con la nuova perversione innocua delle fashioniste compulsive: lo shopping interattivo in diretta tv.

Solo su Grazia.it, solo con le fashion pills.





Fashion Pills: lunedì e House of the Dragon x Stradivarius

Praticamente dieci milioni di spettatori solo negli USA: al suo debutto, la nuova serie HBO - prequel di Game of Thrones - ha già fatto la storia. Parliamo di House of the Dragon naturalmente, disponibile su Sky con un look a tema: sì perché Stradivarius, marchio del gruppo Inditex (quello di Zara, Oysho, & co.) ha deciso di portare i fan nel mondo della serie con gamme cromatiche ispirate ai toni drammatici (rosso, nero e bianco) e alle texture e ai tessuti sontuosi (velluto stampato, stampe effetto rettile e giacche in faux fur) della saga tratta dal romanzo di George R.R. Martin. Una collezione dai decisi tocchi fantasy composta da mini abiti jacquard, pezzi cut-out con ricami luxury, elementi in tulle e corsetti, stringhe e lacci, glitter e body chain, ma anche da bijoux ispirati alla casa dei Targaryen. Insomma, tutto il necessario per calarsi nell'estetica della serie senza dimenticare i trend del momento. #HOTDFashion

Fashion Pills: martedì e Desigual meets Disney

Cotone sostenibile, stampe tapestry, inserti patchwork e un protagonista d’eccezione: Topolino. È così che prende vita la nuova collezione #DesigualAndDisney, novità della stagione Fall Winter 2022 del brand creato da Thomas Meyer. Una scelta, quella di collaborare con Disney, non casuale, perché nel 1984, quando il designer ha ideato la Iconic Jacket - capo pioniere dell’upcycling - a campeggiare sul carré della schiena ha voluto proprio una patch con l’emblematico personaggio Disney. Nei capi, che combinano in modo eclettico stili, motivi e tessut,i troviamo atmosfere rétro e silhouette d'avanguardia, animal print, broccato e denim. Il risultato è un pot-pourri singolare che mescola craft core e neo folk con il tocco Nineties delle stampe fumetto arrivate direttamente da Topolinia. Felpe con cappuccio, bomber, jeans strappati e bucket hat: la linea è completa di tutti gli elementi essenziali del guardaroba urbano capaci di combinare, nel più puro stile Desigual, suggestioni pop e influenze gitane, modelli per la everyday life e tessuti lussuosi. #MickeyMouseWasHere

Fashion Pills: mercoledì e la nuova Etro Pegaflying Grunge





Un iconico pegaso alato, riletto in un originale motivo camouflage, e impreziosito con disegni di foglie tropicali e felini selvatici: è questo l’emblema della nuova capsule collection firmata Etro, un omaggio allo spirito rock e anticonformista delle icone musicali degli anni Novanta, che ben si sposa con l’attitude eclettica e creativa del marchio. Al timone della casa di moda milanese il neo-designato direttore creativo Marco De Vincenzo, a cui tocca il compito di accompagnare l’inconfondibile heritage del brand negli anni Venti: un obiettivo centrato sin da questa prima prova, che trasforma i capi base del guardaroba nei nuovi essenziali del casual look. La collezione, composta da tre pezzi basic come camicia, pullover girocollo e montgomery, si fa notare per i tessuti preziosi come la seta stampata, la lana vergine e il tartan, e per il gusto barocco delle stampe magistralmente realizzate. #Grungeis(NOT)Dead

Fashion Pills: giovedì e Making the Cut si fa in tre

Un successo che giunge quest’anno alla sua terza stagione: Making the Cut, fortunato programma di Amazon Prime condotto dalla supertop Heidi Klum e dall’imprenditore Tim Gunn, è tornato a realizzare i sogni dorati dei designer emergenti. La formula è nota: ogni puntata del programma vede un vincitore (i primi quattro sono stati la cinese Sienna Li, il brasiliano Rafael Chaouiche, la dominicana Mercy Jacquez e lo svizzero Yannik Zamboni) tra i contendenti incaricati di disegnare un look da passerella e uno di ready-to-wear. Il look vincente diventa poi immediatamente disponibile per l'acquisto sullo store Making The Cut di Amazon Fashion in più varianti colore, accompagnato da una capsule collection di modelli complementari, tutti disegnati dai vincitori di ciascuna puntata. In poche parole? Il paradiso delle shopaholic, che possono trasformare la visione del programma in una sessione di shopping interattivo, e appagare così la propria sete di novità in diretta tv! #ShopTheLook

Fashion Pills: venerdì e l’uniforme Ines-style by Uniqlo

E non certo una Ines qualunque, ma lei, la sola, l’originale Ines de la Fressange, praticamente la madrina dello stile parisienne chic che non ci stancheremmo mai di celebrare. È con lei come musa che Uniqlo ha infatti realizzato la perfetta uniforme urbana, in cui la bellezza incontra il comfort per un guardaroba senza tempo ed essenziale. Tessuti soffici incontrano dettagli che ricordano il workwear, design contemporanei si intrecciano con ispirazioni funzionali per una gamma completa di capi destinati a vestire sofisticate eroine della giungla urbana, in cerca dell’abbigliamento giusto per affrontare la routine cittadina con classe ed eleganza. Grande protagonista della collezione è poi la maglieria, proposta in un’ampia varietà di colori e fantasie, su cui spicca la maglia 3D Wholegarment, un capo lavorato interamente su un’unica macchina in tre dimensioni e senza cuciture. #SimplyChic