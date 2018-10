Svelata la collezione Moschino per H&M. Ecco i nostri pezzi cult, in vendita dall'8 novembre.

Dopo l'annuncio lo scorso aprile e il tam tam sui social, finalmente è stata svelata la collezione di Moschino [tv] H&M.

Per le immagini del lookbook, il direttore creativo del marchio italiano di moda, Jeremy Scott ha voluto omaggiare tematiche importantissime e sempre più attuali: l’amore e la diversità.



La capsule collection nata dalla collaborazione di Moschino e del brand di moda svedese sarà disponibile a partire dall’8 novembre in selezionati punti vendita in tutto il mondo e online sul sito di H&M.











Per presentare le sue creazioni, il direttore creativo di Moschino ha riunito la sua famiglia di amici: da Aquaria (vincitore della stagione 10 di Drag Racing di RuPaul) ad Amiaya, le gemelle e influencer Aya e Ami, fino ad arrivare a quelli più vicini alla vita e al lavoro di Jeremy Scott, come la sua assistente Sakura Bready o il suo migliore amico Pablo Olea, tutte le persone a lui più care si sono prestate per interpretare al meglio Moschino [tv] H&M, indossando i capi e animandoli con la propria personalità.





"Ogni volta che creo, penso ai miei amici. Il lookbook di Moschino [tv] H&M è come una festa che celebra il divertimento, il pop, la creatività e l'energia delle persone e della collezione", afferma Jeremy Scott.





Attraverso gli scatti firmati da Marcus Mam e lo styling curato da Carlyne Cerf de Dudzeele, il lookbook della capsule è un vero inno "pop".

E dato che Moschino celebra l’immagine in ogni sua forma, ha appena lanciato i giphy sticker di Moschino [tv] H&M su Instagram Stories, Snapchat e iMessenger, con loghi animati e simboli della collezione da aggiungere ai propri contenuti personali.

Ecco i capi e i accessori cult della collezione per noi di Grazia.it





La collezione Moschino [tv] H&M Giacca chiodo cropped della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.

Giacca con logo MTV della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.

Giacca chiodo dorata della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.



Felpa con cappuccio della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.

T-shirt della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.





Parka della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.







Abito della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.



T-shirt della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.





Cappottino per cani della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.



Felpa della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.





Top in denim della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.

Gonna in piumino della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.



Top con cristalli della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.

Clutch a forma di lucchetto della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.

Clutch a forma di giacca chiodo della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.



Collana della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.



Denim Jacket della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.

Stivali sopra il ginocchio della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.



Orecchini con logo della pace della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.





Zaino matelassé della collezione Moschino [tv] H&M.

Credits: Moschino [tv] H&M.





