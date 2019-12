HERE by AW LAB è il primo negozio di abbigliamento sportivo solo per un pubblico femminile. Uno spazio rivoluzionario di creatività e condivisione

Apre i battenti a Milano, in Corso Garibaldi 12, il primo Only Women Hub.



Si chiama HERE ed è un esclusivo store di sport style dedicato totalmente al mondo femminile.

Uno spazio creato da AW LAB pensato per le donne.

E non solo per comprare capi e accessori casual-sporty: qui le clienti possono creare, inventare, condividere e scoprire insieme nuovi trend.

Un inedito concept store pronto a rivoluzionare la sport industry.

HERE ripensa totalmente il ruolo del classico negozio, trasformandolo in un luogo di creatività a 360°.

Un progetto molto attuale che ha l’ambizione di ospitare le collezioni più esclusive, le limited edition, gli special make-up dei principali brand internazionali di sneaker, street apparel e lifestyle.

Tanti ospiti, incontri e iniziative, il tutto a disposizione delle clienti.

Disposto su due piani per 160 metri quadri di spazio, darà l’opportunità a tutte di entrare a far parte del mondo della fashion industry.

Come? Innanzitutto mostrando in store i propri look, poi condividendoli attraverso i canali social di HERE.

Il pubblico femminile di passaggio potrà diventare anche protagonista delle campagne pubblicitarie del brand.

Il maxi catwalk di 5 metri all’ingresso è pensato come una passerella interattiva dove sfilare come delle celebrities.

Il digital totem, al primo piano, è il display di nuova generazione per creare i propri look e condividerli sui social.

Tanti elementi innovativi che rispondono a esigenze attualissime, confermando HERE una novità assoluta che mancava nel panorama dello shopping.

AW LAB, ideatore di questo originale format, ha riunito sotto l’insegna HERE i players internazionali e italiani più amati dal pubblico femminile.

Come sneakers e scarpe casual non mancano Nike, adidas Originals, Converse, Dr. Martens, Fila, Jordan, Puma, Reebok, Tommy Hilfiger, UGG, Vagabond, Vans, VRL e la prima special edition di Bata per AW LAB.

Una proposta apparel street super hype condividerà lo spazio con gli accessori di 24 Bottles, G-Spectacles, If Bags, New Era, Nove25 e We Makeup.

Tutti i brand partners presenteranno all’interno di HERE attività esclusive come talks, workshop, shooting fotografici, contest, incontri con personaggi della scena artistica italiana. E tutto ciò che le clienti proporranno!

Uno spazio che mancava e che già adoriamo: qui il concetto di womenpower si evidenzia in ogni dettaglio!

HERE è pensato per le donne che amano avere una forte identità, che vogliono mostrare al mondo la loro unicità e il proprio stile.

Ragazze connesse, che desiderano condividere il proprio punto di vista, ambiziose e curiose, alla ricerca di nuove strade da percorrere.

Insomma, HERE è il regno perfetto in cui qualsiasi donna può sperimentare, divertirsi ed esprimere se stessa.