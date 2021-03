L'influencer statunitense è il nuovo volto della campagna del brand italiano!

La nuova Campagna Spring/Summer 2021 di Superga racchiude lo spirito autentico del brand, radicato in un mood senza tempo, disinvolto e rilassato.

E Hailey Rhode Bieber, la super modella americana e moglie di Justin Bibier, già apprezzata per il suo celebre street style, incarna perfettamente questa attitude.

Ecco perchè è stata una scelta naturale quella di sceglierla come la protagonista della nuova campagna " People’s shoe of Italy” di Superga Primavera Estate 2021.

"Superga è sinonimo di Italianità e quando mi è stato chiesto di diventarne il nuovo volto, ho subito pensato a quanto l’Italia fosse uno dei miei paesi preferiti - ho trascorso anche una parte della mia luna di miele lì!" ha raccontato Hailey Bieber, che ha aggiunto: "Amo la storia e l'heritage del brand Superga, una scarpa che è rimasta fedele alle sue origini e non è mai passata di moda. È senza tempo e di classe, si abbina perfettamente al mio stile ".

La campagna è stata scattata a New York City nel dicembre 2020 da un team creativo tutto al femminile: la fotografa Stevie Dance; la stylist e fashion editor newyorkese Gabriella Karefa-Johnson, nota per aver portato una nuova attitude nello styling e per creare una particolare energia attraverso colori, materiali, silhouette e trame.

In posa su uno sgabello, sdraiata sul pavimento e mentre balla su un rooftop newyorkese, Hailey Rhode Bieber indossa alcuni iconici modelli di Superga.

Dal prodotto più classico, l'inconfondibile 2750 in tela bianca, che rimane il cuore oltreché fondamenta del brand, alla 2790, la sneaker con plateau nella versione total black e poi la storica Alpina, con suola carrarmato.

La campagna contempla anche alcuni nuovi style: la 2630 Stripe, la 2705 High Top e la 2490 Bold in cotone organico.

Superga è la scarpa sostenibile per eccellenza

Inventata nell'era precedente all'invasione della plastica, da oltre un secolo è lavorata a mano con cotone, gomma naturale e alluminio.

Superga, è in continua evoluzione e ha compiuto ulteriori passi avanti per diventare un'etichetta simbolo di positività per il pianeta, introducendo recentemente una collezione di prodotti organici.

Grazie al suo spiccato interessa per la sostenibilità, è stato naturale per Hailey accettare di essere la global ambassador delle classiche scarpe in canvas.