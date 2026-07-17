Idee e ispirazioni per portare il foulard con stile e fare la scelta giusta in base al tipo di capelli

Dalle icone del cinema classico alle star di oggi, il fazzoletto annodato tra i capelli continua a esercitare un'attrazione speciale, capace di evocare eleganza, personalità e un pizzico di glamour senza tempo. Amatissimo da Audrey Hepburn, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy Onassis e da celeb come Rihanna, Kendall Jenner e Jennifer Lopez, il foulard è in grado di svoltare qualsiasi hair look estivo, a patto di sceglierlo in base anche al vostro taglio. Infatti, il modo di indossarlo cambia e non è mai così scontato come può sembrare. Scegliere il modo giusto di annodarlo può fare la differenza tra un dettaglio piacevole e un look davvero riuscito. Vediamo insieme come fare.

Come indossare il foulard con i capelli lunghi e ricci

Sulle chiome lunghe e mosse il foulard esprime probabilmente il suo lato più romantico. Indossato dietro la nuca e lasciando ricadere liberamente le lunghezze sulle spalle, crea un effetto sofisticato che richiama immediatamente le immagini delle dive in vacanza lungo la Costa Azzurra. Chi ha capelli ricci, invece, può sfruttare il foulard in modo ancora più espressivo. In questo caso l'obiettivo non è contenere il volume, ma esaltarlo.

Cosa fare con i tagli medi e corti

Anche i tagli medi trovano nel foulard un prezioso alleato. Un bob classico o un long bob possono cambiare completamente personalità grazie a un nodo morbido sulla sommità del capo o a una fascia annodata lateralmente. Il risultato è fresco e capace di dare un twist particolare anche alle acconciature più essenziali. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il foulard si sposa perfettamente anche con i capelli corti. Su un pixie cut o un taglio garçonne diventa spesso il protagonista assoluto del look, attirando l'attenzione sui lineamenti e valorizzando il viso. Bastano, insomma, un tessuto leggero e un nodo ben studiato per aggiungere raffinatezza a una pettinatura minimalista. Al di là della lunghezza o della texture, la chiave per indossare il foulard con stile resta la naturalezza. L'accessorio non dovrebbe apparire come un elemento estraneo, ma come un'estensione dell'acconciatura stessa. E il modo per farlo è semplice: è sufficiente fissarlo con due forcine incrociate dietro le orecchie (che nessuno noterà).

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