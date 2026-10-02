Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Questa settimana le Fashion Pills ci avvolgono in caldi abbracci, si accendono di tocchi preziosi e scoprono nuovi oggetti del desiderio. Tra maglie cocoon, gioielli portafortuna, borse da tenere d’occhio e capsule tutte da indossare.

La moda d’autunno è servita. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e coccole d'autunno con la knitwear collection di Sézane...





(Credits: Courtesy of Press Office)

Il savoir-faire francese di Sézane si veste di morbidezza con la Knitwear Collection Autunno/Inverno 2026, dove la maglieria cambia proporzioni e gioca con maniche architettoniche, colli scolpiti e deliziose silhouette peplum. Lana merino, yak, mohair e seta avvolgono cardigan e maglie nei toni del crema e del cioccolato, accesi qua e là da pennellate di colore. Pezzi facili da indossare, ma con quel dettaglio in più che sa subito di Parigi: una piccola coccola francese da portare addosso.

#LesCâlinsDeSézane





Fashion Pills: martedì e la prima collezione di calzature by Save The Duck!





(Credits, courtesy of Press Office)

Save The Duck debutta nel footwear e porta il suo DNA 100% animal-free anche ai nostri piedi.

Sneakers, snowboot e derby giocano con i trend del momento, tra leggerezza, comfort e dettagli urban. Una collezione facile da indossare, pensata per il nostro quotidiano e per un inverno sempre più animal-free.

#AnimalFreeLifestyle





Fashion Pills: mercoledì e l'anniversario speciale di ALIITA





(Credits: Courtesy of Press Office)

Dieci anni di sogni, creatività e piccoli gioielli da portare sempre con sé: Aliita festeggia il suo anniversario con Volume 17, una collezione che ripercorre il suo universo più giocoso. Tornano icone come il dinosauro, il robot e i fiammiferi, insieme a fiori, fantasmi e corone, tra oro 18 carati, smalti colorati e pietre preziose. Un compleanno che racconta perfettamente lo spirito del brand: ironico, leggero e con quel pizzico di magia che rende ogni gioiello una piccola storia.

#HappyBirthdayAliita





Fashion Pills: giovedì e il nuovo capitolo di Memorie D'archivio by Pomellato... Moneta Orientale





(Credits: Courtesy of Press Office)

Un gioiello del 1997 torna dal passato e diventa il nuovo portafortuna firmato Pomellato. Moneta Orientale riprende l’antico simbolo del cerchio che abbraccia il quadrato, incontro tra cielo e terra, fortuna e stabilità, trasformandolo in un talismano da portare sulla pelle. Oro rosa, pietre dure e pavé danno vita a 33 combinazioni diverse, dall’amazzonite alla giada, dalla labradorite alla rodocrosite. Gioielli preziosi, classici ma con carattere, che riportano in vita un piccolo pezzo d’archivio, interamente realizzato a mano a Milano.

#MonetaOrientale





Fashion Pills: venerdì e la nuova creazione di Tory Burch si chiama Bunny Knot





(Credits: Courtesy of Press Office)

Quanto ci piacciono le borse che hanno qualcosa di nuovo da raccontare? Tory Burch presenta Bunny Knot, un modello che punta tutto sulla forma e su un particolare quilting annodato, ispirato allo stile discreto di Bunny Mellon. Il motivo diventa tridimensionale sulla pelle, mentre la silhouette resta pulita e femminile. Già scelta da star come Amanda Seyfried, Lauryn Hill e Padma Lakshmi durante la Fashion Week, è ormai entrata nel cuore della quotidianità. Una borsa riconoscibile senza bisogno di urlare: il bello, questa volta, è proprio il design.

#BunnyKnot





Fashion Pills: sabato e il rugby non é mai stato così fashion!

(Credits: Courtesy of Press Office)

Il rugby si fa decisamente cool. United Colors of Benetton porta i giocatori del Benetton Rugby davanti all’obiettivo di Rankin per United We Stand e, questa volta, il vero match si gioca anche fuori dal campo. La capsule riprende due polo d’archivio del 1989 e del 1995 e le riporta nel guardaroba di oggi, insieme a felpe, t-shirt e bucket hat. Un po’ college, un po’ british e... molto Benetton: lo sportswear ritrova quel fascino preppy che ci piace sempre.

#UnitedWeStand





Fashion Pills: domenica e la sexy capsule disegnata da Leonie x Guess





(Credits: Courtesy of Press Office)

Lo stile di Leonie Hanne incontra GUESS in una capsule che gioca con la sua anima più sensuale e sofisticata. L’influencer di Amburgo porta nel guardaroba FW26 abiti fluidi quasi da sirena, drappeggi, pizzi e dettagli lingerie. Tra i pezzi che catturano subito lo sguardo, proprio quello che vediamo in foto: il trench borgogna effetto cocco, destinato a diventare uno dei più desiderati della capsule. Femminile, glamour quanto basta e molto Leonie.

#LeonieHanneXGuess