La prossima stagione vi porterà a dire "sì, lo voglio"? Se volete farlo con l'abito giusto, non perdetevi tutte le tendenze bridal per la primavera 2027





Se il 2027 sarà l'anno in cui direte sì, il momento di cercare l'abito giusto per farlo è decisamente arrivato. Sono uscite le collezioni dei più grandi atelier, ricche sicuramente di classici ma anche di tante novità che seguono le tendenze del momento.

Il mondo bridal si sa, come la moda in generale, non è certo esente dai trend stagionali e quelli per la prossima primavera sono qui per lasciare il segno. In particolare ne abbiamo selezionati sei, che nella loro specificità, vedrete, riescono comunque ad adattarsi agli stili più disparati.



Scoprirete che il pizzo, uno dei classici intramontabili, sa essere molto più che una semplice trama romantica, che il corsetto o bustier non ha solo una costruzione tradizionale e opulenta.

Nella nostra selezione troverete anche il colore, con grandi ritorni e novità che stupiscono, e ancora fiori, fiocchi e nuvole di tulle pronte a fare di un semplice abiti una vera scultura.

Scoprite di seguito, una per una, le tendenze per la prossima primavera dedicate alla sposa.

Intramontabile pizzo

OSCAR DE LA RENTA Bridal Spring 2027.

Credits: Oscardelarenta.com

Quando si pensa alla sposa, e all'abito bianco, il pizzo è uno degli elementi più ricorrenti. Lo ritroviamo anche per la prossima stagione, ma in alcune varianti sorprendenti, come quelle floreali a trama maxi. Questo pregiato materiale stupisce inoltre per le costruzioni, come scolli inaspettati e drappeggi, uniti a layer sovrapposti che ricreano raffinati giochi di trasparenze.

Abito Nova, DANIELLE FRANKEL.

Credits: daniellefrankelstudio.com

Da sinistra: Abito N°5 e abito N°32, ANTONIO RIVA MILANO.

Credits: Antonioriva.com





A colori

Abito Josefin, PETER LANGNER.

Credits: Peterlangner.com

Rompiamo subito gli indugi e parliamo di colore, materia complicata in termini di abiti da sposa. C'è chi non lo può immaginare diverso da bianco e chi invece lo desidera proprio agli antipodi. Per la prossima stagione, chi appartiene alla seconda categoria, ritroverà proprio il nero, unito a sfumature burro, al rosa, chiaro o vibrante, e a mix pastello spento.

Da sinistra: abito Jandra, PRONOVIAS - Abito Alisei, ELISABETTA POLIGNANO.

Credits: Pronovias.com/Elisabettapolignano.com

Da sinistra: abito Rouge e abito Raven, MONIQUE LHUILLIER.

Credits: Moniquelhuillier.com





Bustier scultorei

Abito Zelinea, PRONOVIAS.

Credits: Pronovias.com

Spesso relegato a un immaginario sexy e abbondante, il corsetto sarà tra gli elementi più amati per la prossima stagione. Ma avrà tanti volti diversi, certo sempre ad alto margine di femminilità, ma non sarà mai scontato. Lo ritroviamo in chiave principesca o a punta, o ispirato al mondo della lingerie e con proporzioni allungate che cingono i fianchi.

Abito Simella, COSTARELLOS.

Credits: Costarellos.com

Abito Impression, INES DI SANTO.

Credits: Inesdisanto.com

Fiori e fiocchi

Abito da sposa VIVIENNE WESTWOOD.

Credits: Viviennewestwood.com

Sono tra gli elementi più amati quando si parla di abiti da sposa, ma compaiono e spariscono in base ai trend stagionali. Come capirete tra poco, la prossima di stagione sarà proprio fatta per loro, fiocchi e fiori. Stampati, ricamati, ricreati lavorando il tessuto: le interpretazioni sono tante e, in alcuni casi, trovano anche il modo di farli convivere con eleganza.

Da sinistra: minidress Thea con velo con fiocchi e abito Fantina, YOLANCRIS.

Credits: Yolancris.com

Da sinistra: abito Anne e abito Audriana, VERA WANG.

Credits: Verawang.com

Nuvole di tulle

Abito da sposa VIKTOR&ROLF MARIAGE.

Credits: Viktor-rolf.com

Perfette per chi non ha paura di osare e anzi, cerca nel proprio abito un pezzo dalle forme sceniche ed esplosive. Come una nuvola di tulle, aerea e leggera o lavorata ricreando balze rotonde e piene di volume.

Abito Lily, ODYLYNE THE CEREMONY.

Credits: Odylynetheceremony.com

Ispirazione vintage

Abito da sposa della collezione Excense, ELISABETTA DELOGU.

Credits: Elisabettadelogu.it

Negli anni si è fatta strada anche la tendenza all'acquisto vintage ma, per chi non vuole rinunciare al nuovo e preferisce mantenere solamente l'ispirazione rivolta verso il passato, ci sono tantissime proposte ispirate a epoche e stili diversi. Da quelle più lavorate, o meglio déco, a quelle più minimal lineari, che coprono con garbo, le proposte sono numerose e raccontano un fascino unico.

Da sinistra: abito Cabiria e abito Novella, TEMPERLEY LONDON.

Credits: Temperleylondon.com

Abito da sposa con mantella e abito da sposa con drappeggio, JESUS PEIRO.

Credits: Jesuspeiro.com