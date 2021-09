Pezzi street wear dal taglio over e dalla vestibilità relaxed, uso particolare dei classici colori del brand: alla Milan Fashion Week arriva Benetton United Colors of Ghali, la capsule collection interamente creata dall’artista italiano

Multiculturalità e integrazione. Creatività e dialogo con le nuove generazioni. Fin dal suo annuncio nella primavera 2021, quello tra Benetton e Ghali è sembrato un incontro naturale, basato su un set di valori forti e condivisi.

Artista che ha fatto della contaminazione la sua cifra stilistica, Ghali, dopo una serie di iniziative collaterali - come la playlist di Spotify United Sounds of Benetton - entra ora nel vivo della sua collaborazione con Benetton con il lancio di una capsule collection da lui interamente creata.

Una serie di pezzi street wear dal taglio over, unisex e dalla vestibilità relaxed, con un uso particolare dei classici colori Benetton.

“Abbiamo cercato di creare qualcosa di stiloso e comfy, che tutti possano indossare”, sottolinea Ghali, “Una collezione che racconta molto di quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo: è pensata per essere indossata per andare a scuola, vedere gli amici ma anche in casa, il centro del nostro mondo per mesi interi”.

I capi contengono riferimenti all’universo biografico ed estetico di Ghali: sulla giacca varsity ("Uno dei pezzi che rappresenta di più il mio mondo e quello della mia crew", racconta Ghali) e polo da rugby una moon patch in panno si mixa con un lettering pop e dai colori forti, come nero, rosso, tabacco e bianco. Le felpe, tutte con fit XXL, con o senza cappuccio, portano toppe e ricami, oppure sono istoriate da scritte fatte a mano o dal mixed logo Ghali/Benetton a stampa piena.

Tutti i look sono da accessoriare con cappellini da baseball ricamati, zaini compatti in nylon o, per le ragazze, con delle hijab colorate in nylon dove la “G” di Ghali si mixa al logo Benetton. Un’operazione post-moderna, raffinata nella sua precisione stilistica.

Dopo il release di una giacca varsity in edizione limitata, il primo drop della capsule collection è stata lanciata ufficialmente il 21 settembre, con un party a cui hanno partecipato anche due ospiti d’eccezione della scena musicale francese: il dj Vladimir Cauchemar e il rapper Laylow.

“Fondere il DNA di Benetton con la creatività di Ghali è stata una scelta importante”, commenta Massimo Renon, Amministratore Delegato di Benetton Group, “Siamo orgogliosi che la capsule possa finalmente essere a disposizione della gente”.

La capsule sarà disponibile online e in selezionati negozi United Colors of Benetton dal 30 settembre, un secondo "drop" è previsto per novembre. In ottobre, Benetton porterà la Ghali experience e la capsule collection nelle province italiane, con un tour in camper che farà tappa a Milano, Verona, Livorno, Arezzo, Napoli, Bari, Lecce e Roma. La presentazione di una seconda drop della collezione è prevista per novembre.