Registi, marchi di moda, designer, testate editoriali e case di produzione sono invitati a iscrivere gratuitamente il proprio fashion film sul sito del concorso. Vi raccontiamo come

Talenti, fatevi avanti con i vostri film a tema moda! Sono ufficialmente aperte le iscrizioni del Fashion Film Festival Milano.

Vero e proprio incubatore di talenti - fondato e diretto da Constanza Cavalli Etro - il concorso, si preparara ad alzare il sipario sulla quinta edizione e per farlo aspetta voi!

Che siate registi, designer, marchi di moda, testate editoriali o case di produzione nazionali e internazionali, vi basterà iscrivere il vostro fashion film sul sito ufficiale del Festival www.fffmilano.com e mettervi in gioco. C'è tempo fino al 15 maggio!





Anche quest'anno le categorie del concorso saranno: Best Documentary, Best Experimental Fashion Film, Best New Designer or Brand, Best New Director, Best New Italian Fashion Film, Best New Fashion Film, Best Fashion Film, Best Director, Best Photography, Best Editing, Best Music e Best Production. New entry: la “Best Green Fashion Film” che sarà dedicata al miglior fashion film che rappresenti una realtà sostenibile nel panorama internazionale.

In tema di conferme, torna il progetto #FFFMILANOFORWOMEN che sarà nuovamente il fil rouge della kermesse per valorizzare il talento femminile declinato nei settori moda, cinema e arte.

Cosa aggiungere se non ... in bocca al lupo! E che vinca il migliore!