"Come fly with you"... Falconeri. Le note della celebre canzone di Frank Sinatra chiudono la sfilata evento del brand che nell'Auditorium dell'headquarter del Gruppo Calzedonia a Verona ha portato in scena la collezione per l'Autunno Inverno 2018.

Un sottofondo musicale di certo non casuale. La passerella per l'occasione si è trasformata in un aeroporto virtuale con tanto di check-in all'ingresso e sedute ispirate alle poltroncine d’attesa per l’imbarco.

C'erano persino tapis roulant, nastri trasportatori e carrelli porta valigie. Mentre sul tabellone delle partenze, mete nazionali e internazionali, tutte quelle dove il marchio è presente con un monomarca: tra le altre Milano, Roma, Mosca, Atene, Vienna, cui si aggiunge Lisbona, prossima bandierina, o meglio (per restare in tema) destinazione.









Atterraggio dunque sulle nuove tendenze della stagione fredda: un tripudio di colori vivaci - dall'azzurro cielo e al fucsia fino al verde acquamarina e al lavanda - che in sequenza creano un effetto rainbow all'insegna dell'allegria contagiosa.



Tre le collezioni svelate: Natural Performance, in cui il cashmere incontra l'athleisure, Knitwear Lovers, una linea avvolgente per chi non rinuncia all'abbraccio del tricot, l'Orient Express, l'eleganza nipponica riletta in chiave contemporanea tra kimoni e trasparenze irresistibili.

Accanto alla donna c'è anche l'uomo: metropolitano, attento ai dettagli e dall'aria sofisticata che veste capispalla destrutturati, maglie avvolgenti in cashmere e giacche morbide da portare come cardigan.

Ma non sono soli. A imbarcarsi con loro cuccioli e cagnolini, in braccio o al guinzaglio, che per la loro tenerissima dolcezza fanno sciogliere il vastissimo pubblico composto in front row da personaggi come l'attore Luca Argento, Brand Ambassador della stagione invernale, le attrici Alessandra Matronardi e Anna Safroncik, la giornalista e conduttrice tv Cristina Parodi, la modella Ludovica Sauer - moglie di Alessandro Cattelan - e l'influencer Paola Turani.





Il front row alla sfilata-evento di Falconeri Anna Safroncik

Chiara Maci e Ludovica Sauer

Cristina Parodi





Luca Argentero e Alessandra Mastronardi



Paola Turani

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...