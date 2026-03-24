In un giorno dell’anno energicamente molto speciale, il brand ha presentato la sua prima capsule in cashmere ultrafine dedicata al wellness

Proprio nel giorno dell'equinozio di primavera (il 20 marzo), nella stagione della rinascita, del risveglio e di una ritrovata apertura energetica, Falconeri ha presentato Cashmere Yoga, la sua prima capsule dedicata al wellness.

Un progetto tutto nuovo, che punta ad ampliare l’universo leisurewear del brand. E per noi di Grazia.it che abbiamo avuto l’opportunità di partecipare all’evento di lancio, l’occasione speciale per vivere un'esperienza profonda, rilassante per il corpo e per la mente.

L’evento si è svolto a Milano, nella quiete assoluta di una spa urbana d’eccellenza: le Terme De Montel, che il prossimo 1° aprile festeggerà un anno dalla sua apertura ufficiale dopo gli importanti lavori di ripristino dell’edificio Art Nouveau degli anni ’20 del Novecento.

In una sala riservata delle ex scuderie, Falconeri ha organizzato una speciale sessione di yoga mirata al rilassamento e all’allungamento del corpo in vista della nuova stagione. In un’atmosfera carica di good vibes autoprodotte dal gruppo di partecipanti, e già intrinseche alla location, la protagonista assoluta della giornata è stata, ovviamente, la capsule: un total look in tonalità grigio mélange, pensato per interpretare il movimento attraverso quell’eleganza essenziale e qualità senza tempo che da sempre contraddistinguono il brand.

Se raffinatezza ed eleganza sono gli elementi chiave del codice stilistico della collezione, in termini di performance ognuno dei quattro capi in Cashmere Ultrafine a coste è stato studiato per accompagnare con naturalezza e armonia il corpo durante la pratica yoga (e non solo: l'outfit è perfetto anche per viaggiare in treno o in aereo, così come per godersi un pomeriggio di relax in o fuori casa).

Grazie a una componente in elastan, leggings e top garantiscono piena libertà di movimento e una vestibilità avvolgente, ma senza costrizioni, che segue le linee del corpo con leggerezza.

A completare l’insieme, un morbido gilet e uno scaldacuore coniugano funzionalità e stile. Ed è così che anche l’abbigliamento yoga diventa, esso stesso, parte integrante di un’esperienza di benessere quotidiano. Merito del know-how italiano, della qualità del filato e della ricerca costante del marchio, da oltre 20 anni un punto di riferimento per gli amanti del cashmere.

La capsule Cashmere Yoga di Falconeri è disponibile in alcune boutique selezionate del brand e online.