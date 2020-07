Agnese Violati e Paola Mapelli di The Maptique ci portano nelle mete nascoste d’Italia con un nuovo progetto

Mai come ora abbiamo bisogno di riscoprire le bellezze del nostro paese, di ripartire dal territorio e dall’Italia per ritrovare le nostre radici e dare importanza alle cose vere.





Le fondatrici di The Maptique, Paola Mapelli e Agnese Violati





Lo sanno bene Agnese Violati e Paola Mapelli, fondatrici di The Maptique, agenzia creativa specializzata in strategie digitali ed eventi esperienziali nel settore travel, che con questo obiettivo hanno deciso di dare vita a un progetto di valorizzazione del turismo locale andando alla scoperta di luoghi magici e nascosti: Estate Italiana.

Il progetto si divide in due fasi: la prima, di carattere editoriale, si concentra su interviste e guide di viaggio digitali, la seconda è un’experience, un viaggio fisico acquistabile sul sito di The Maptique.





Locanda In Tuscany





Qui troverete una serie di strutture esclusive scelte con accuratezza da Agnese e Paola come Alpe del Lupo, villa dell’Ottocento a Blessagno nei pressi del Lago di Como, l’Albergo Ca' Spiga a Laglio, Villa Arnica, immersa in un parco di vigneti in Alto Adige, Locanda in Tuscany, luxury country resort immerso nelle campagne di Castiglione d’Orcia, Iuta Farm, l’esclusivo glamping a Noto e La Fustaia alloggio magico inserito in un boschetto di lecci a Sarzana.





Iuta Farm a Nolo





La Fustaia a Sarzana





Avrete così la possibilità di vivere esperienze autentiche, riscoprendo il valore del territorio in sicurezza e con percorsi tailor-made.

Per saperne di più, andate sul sito di The Maptique e preparatevi a un’Estate Italiana unica.