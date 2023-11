Dsquared2 e Betty Boop collaborano ad una nuova capsule collection colorata e divertente per la Primavera Estate 2024

Per la prossima estate 2024, Betty Boop farà coppia con Dsquared2 in una collezione speciale di capi e accessori per uomo e donna. Meglio conosciuta per i suoi occhi da bambola, le sue curve e la sua camminata languida, Betty Boop è da sempre simbolo di esuberanza e irriverenza.

La sua femminilità iconica e divertente, è stata rappresentata in oltre 100 cartoons, dopo aver debuttato nel cartone animato "Dizzy Dishes" creato dai Fleischer Studios negli anni 30.

Dsquared2 immagina Betty Boop come una supereroina: indossa un mantello rosso e vola su un paesaggio urbano, ammirata dai direttori creativi e fondatori del marchio Dean e Dan Caten. La sua immagine diventa una vera e propria storia a fumetti, stampata su un morbido cotone lavato e applicato come patchwork su denim, insieme ai loghi co-branded, opppure stampata direttamente sul jersey e sugli accessori della collezione.

Le giacche in denim e i jeans da uomo in lavaggio azzurro, sono impreziositi da stampe patchwork Betty Boop rettangolari, a volte sovrapposte, sul davanti e sul retro. La giacca di jeans presenta anche i loghi Dsquared2 e Betty Boop combinati tra loro. Una felpa con cappuccio nera ha delle toppe con Betty Boop sul davanti e sulle maniche. Infine una maglietta bianca da uomo in cotone vede raffigurata Betty Boop con logo DSQ2 in rosso.

La linea da donna comprende una T-shirt in cotone stampato, una felpa con cappuccio nera con stampe patchwork e due diversi modelli di jeans dal lavaggio azzurro: uno dalla vestibilità più ampia, l'altro a gamba dritta con patchwork sul davanti e sul retro e anche una giacca slim fit, sempre in denim azzurro.

La capsule collection Primavera Estate 2024 di Dsquared2 e Betty Boop verrà lanciata a dicembre 2023

Betty Boop nel suo design personalizzato Dsquared2 appare anche su alcuni accessori stilosi: berretti da baseball, un cappello da pescatore in denim e delle sneaker in cotone con spesse suole bianche.