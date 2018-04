Un caleidoscopio pop e coloratissimo per raccontare la Primavera Estate 2018 del brand di gioielli.



Il brand di gioielli Dodo svela la nuova campagna per la Primavera-Estate 2018 con una caleidoscopica galleria di scatti firmati dal fotografato e artista Pierpaolo Ferrari.

Tra i rappresentanti della nuova generazione di innovatori nel mondo della comunicazione, Ferrari è un’eccellenza tutta italiana esattamente come lo è il marchio Dodo che ha scelto proprio lui per una gallery di immagini surreali e super pop che raccontano la personalità di tre giovani.

La modella e illustratrice Indiah, la bag designer Giulia e il campione di breakdance Mattia sono i protagonisti di questo story-telling che si dipana in un originale image-telling vivace e multicolor in cui i tre giovani indossano alcuni dei pezzi più iconici della nuova collezione Dodo.





Tra close-up di gioielli posti su oggetti di uso comune come un cono gelato, un toast, un telefono vintage e un cappellino da baseball, l’omaggio al filone pop capeggiato da Andy Warhol e Claes Oldenburg è evidente e colora il tutto di vivacità cromatica propria di una tavolozza degna dell’estate più gioiosa.

Indiah, Giulia e Mattia sono stati selezionati in base alla loro personalità che ben rappresenta tutta l’energia e la creatività degli italiani di oggi. E il marchio continuerà a raccontare le loro storie online con l’hashtag #dodotruestories.

In perfetto mood storytelling (che è il fil rouge della campagna), anche i protagonisti più brillanti, ossia i gioielli veri e propri, hanno molto da dire: si tratta infatti di “talking jewels”, preziosi molto "eloquenti" che si rivelano come parole di un vocabolario da combinare assieme, per dare vita a messaggi concisi ma efficacissimi.

Simboli che, esattamente come gli ideogrammi giapponesi, raccontano storie per immagini. Storie vere, reali e concrete che tuttavia non perdono quel sapore favolistico e magico del “C’era una volta”.



Con tanto di Happy End!