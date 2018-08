Una collezione speciale di charms per appassionati di oroscopi e non solo...



C'è chi la mattina non può uscire di casa senza aver letto il proprio oroscopo e chi, invece, non ci crede assolutamete.



Non importa a quale "fazione" apparteniate, nuova collezione DoDo Zodiaco lanciata per l'autunno inverno 2018 vi conquisterà.

Dodici ciondoli tridimensionali in oro rosa interpretano l’oroscopo attraverso i dodici segni dello zodiaco, da unire in svariate combinazioni con gli altri elementi del mondo DoDo e indossare su bracciali, collane, orecchini.



Una moltitudine di segni e messaggi da mixare secondo il proprio stile e umore, per raccontare, con ironia, una parte di sé.

In fondo, non siamo tutti un po' "figli delle stelle"?









Dodo Zodiaco: la collezione ispirata agli astri Il bracciale con charms ispirato all'Acqua.

Courtesy Dodo

Il bracciale con charms ispirato all'Aria.

Courtesy Dodo

Il bracciale con charms ispirato alla Terra.

Courtesy Dodo



Il bracciale con charms ispirato al Fuoco.

Courtesy Dodo

Gli orecchini ispirati all'elemento dell'Acqua.

Courtesy Dodo

La collana isiprata all'elemento del Fuoco.

Courtesy Dodo



La collana isiprata all'elemento del Fuoco.

Courtesy Dodo

Il charms ispirato al segno del Sagittario

Courtesy Dodo

Il charms ispirato al segno della Bilancia.

Courtesy Dodo



Il charms ispirato al segno della Vergine.

Courtesy Dodo

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...