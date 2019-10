Stroili ha presentato la nuova collezione Disney Collection by Stroili con un evento esclusivo nel cuore di Milano. Special guest della serata Marica Pellegrinelli



Stroili lancia la sua attesissima "Disney Collection", la linea di gioielli e orologi dedicati alla coppia di innamorati più iconica del mondo animato. Proprio loro: Mickey Mouse e Minnie!

Per presentarli in perfetto stile fiabesco, ha organizzato una serata-evento nel cuore di Milano che ha incantato tutti.

Protagonista "lei", la nuova collezione di gioielli che fanno battere il cuore: le sagome dei protagonisti Disney diventano ciondoli per celebrare emozioni e sentimenti su collane e bracciali che esortano a sognare, un po' come quando si è bambini.

E non mancano i dettagli fiabeschi, anch’essi indissolubilmente legati alla verde età dell’infanzia. Una collezione che fa tornare indietro con gli anni, riportando ai periodi spensierati di giochi e di cartoni animati Disney, appunto.





Ogni pezzo della Disney Collection by Stroili è in vendita esclusiva da oggi, 23 Ottobre, sul sito e in tutti i negozi Stroili a partire dal 1 novembre.

L'evento esclusivo con cui è stata lanciata la nuova linea si è tenuto ieri a Milano, in una location d’eccezione.



A Brera in via delle Erbe è stata organizzata una serata davvero magica per presentare in grande stile la nuova collezione.





Un party che si è rivelato un concentrato di stile elegante e pop, con una special guest davvero special: la meravigliosa Marica Pellegrinelli che ha accolto tutti gli ospiti al fianco di Nicola Saraceno, Amministratore Delegato Stroili.

“La nuova immagine Stroili vuole essere un inno alla gioia, ai momenti quotidiani, spontanei e intimi che viviamo e condividiamo con chi amiamo. E se sono le emozioni a rendere ogni attimo speciale, un gioiello Stroili non è altro che il dono prezioso che può tenerle a noi vicine giorno dopo giorno”, ha dichiarato Nicola Saraceno.





Marica Pellegrinelli all'evento di lancio di Disney Collection by Stroili. Credits: Stroili

Anche il messaggio “Pensa, credi, sogna e osa”, ossia le parole scritte sulle pareti della location, è ricco di significato: un invito e un consiglio che Stroili e Disney hanno voluto dare a tutti i loro ospiti durante la celebrazione della nuova Disney Collection by Stroili.

Tra le tante divertenti attrazioni della serata, imperdibile la silhouette di Topolino e Minnie con cui gli ospiti hanno potuto posare, creando il proprio personale flipbook da portare con sé al termine della serata.

Non sono mancati poi dj set, luci, installazioni e deliziosi drink analcolici creati da un esperto bartender, perfetti per dissetarsi e creare lo scatto perfetto.

L’evento di lancio della collezione Disney Collection by Stroili L'evento per il lancio della collezione Disney Collection by Stroili.

Credits: Stroili

L'Amministratore Delegato di Stroili, Nicola Saraceno, assieme a Marica Pellegrinelli all'evento per il lancio della collezione Disney Collection by Stroili.

Credits: Stroili



Giulia Penna all'evento per il lancio della collezione Disney Collection by Stroili.

fullscreen ...