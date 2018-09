Moda e danza s'incontrano sulla passerella di Maria Grazia Chiuri per Dior



A passo di danza. Maria Grazia Chiuri ha scelto di presentare così la nuova collezione Dior per la primavera estate 2019.

E per farlo ha collaborato con Sharon Eyal, una delle coreografe più talentuose al mondo. Il risultato di questo incontro artistico?

La passerella si è trasformata come per magia in un vero e proprio balletto.





« L'esperienza della danza, la sua verità più intima, il fatto che sia un mezzo di espressione universale e la radicalità dei gesti della danza contemporanea hanno stimolato la mia immaginazione »

Ha commentato così la designer la scelta di mescolare tra loro questi due mondi, danza e moda: entrambe infatti definiscono il corpo e necessitano di disciplina per esprimersi al meglio.

La sintesi perfetta è una collezione che ha come caratteristica principale la leggerezza e l'eleganza.

Gonne in tulle ampie e ariose, abiti eterei costruiti su tessuti impalpabili e soffici piume, e una palette colori che racconta tutte le sfumature del nude, riprendendo le variazioni del corpo in movimento.

Le scarpe? Hanno nastri intrecciati alla caviglia, proprio come quelle delle ballerine, e tacchi in plexiglass trasparente che rendono ancor più femminile l'incedere delle modelle.





Non mancano completi sartoriali da indossare sopra a leggings e maglie in rete, mentre tra le borse spicca l'iconica Saddle Bag, declinata su tante varianti diverse.





Una parte della collezione omaggia infine il denim, uno dei cavalli di battaglia della maison, declinato su stampe tie dye e fantasie etniche.

Come la blusa ricamata da indossare con disinvoltura sopra al tutù.





Godetevi lo show della sfilata Dior Primavera Estate 2019 con la magica coreografia di Sharon Eyal in questo video in esclusiva per Grazia.it.





Dior: il video della sfilata Primavera Estate 2019

Tante le star accorse ad assistere alla sfilata. Alcuni esempi? Blake Lively, Olivia Palermo e Chiara Ferragni (vi ricordate di chi era il suo abito da sposa? Di Dior, of course!)





Dior Spring Summer 2019: le celeb nel front row Chiara Ferragni

Blake Lively

Amelia Windsor

Camille Rowe

Eva Herzigova

Olga Kurylenko

Levante

Olivia Palermo

Shailene Woodley

Il beauty look della sfilata

A curare il beauty look dello show Dior ispirato al balletto, Peter Philips, direttore creativo e immagine di Dior Make Up.

Il focus del trucco? Estrema naturalezza con un tocco di enfasi sugli occhi, per un piglio artistico sofisticato.

Come spiegato dal make up artist infatti: "Per questa collezione Maria Grazia Chiuri ha chiesto all'artista israeliana Sharon Eyal di creare una coreografia per lo show (...) , questa scleta estetica mi ha portato a creare un make up puro e naturale, con focus sugli occhi".

Il look proposti sono due: il primo enfatizza lo sguardo con una rima interna scura leggermente sfumata creata con Dior Diorshow Khol nero per un effetto "Sfocato, di make up vissuto"; mentre il secondo si ispira al make up di Sharon Eyal, descritto così dal make up artist: "Un design disegnato sulle tempie usando ampi tratti di Dior Diorshow Pro Liner Waterproof in nero e antracite. Questa "coreaografia" decorativa del volto è un gesto creativo".

Philips ha poi continuato: "La base viso risulta pura e naturale grazie a Dior Diorskin Forever & Ever Wear Primer, Dior Diorskin Backstage Face & Body Foundation, seguiti da un tocco del correttore Dior Diorskin Undercover Concealer. Ho poi creato un finish opaco per questo look spolverando un tocco di cipria in polvere libera Dior Diorskin Forever & Ever Controlo Loose Powder".

Completano il beauty look un tocco di luce discreta sulle labbra ottenuto con Dior Lip Maximizer, sopracciglia non troppo accentuate ma definite con Dior Diorshow Brow Styler e Dior Diorshow Bold Brow. Sulle unghie invece, Dior Vernis N.108 Muguet.

CREDITS: SPRING-SUMMER 2019 READY-TO-WEAR, DIOR SHOW BACKSTAGE

DIOR MAKE-UP CREATED AND STYLED BY PETER PHILIPS

PHOTOGRAPHY: VINCENT LAPPARTIENT FOR CHRISTIAN DIOR PARFUMS