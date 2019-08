Romantiche, chic e molto audaci: le perle uesta stagione saranno le nostre "alleate di stile", parola di Dior!



Le perle, lo sappiamo bene, hanno quel fascino bon ton a cui è difficile dire di no. La pensava allo stesso modo anche Monsieur Christian Dior che le amava molto.

E proprio in nome di questo amore, il Direttore Creativo, Maria Grazia Chiuri ha deciso di renderle protagoniste di una serie di collane per completare i look Fall Winter 2019 della maison francese.

Si chiamano Teddy D Necklace e sono impreziosite da motivi a stella o trifoglio (altro leitmotiv molto caro al couturier) realizzati in strass neri o colorati.

Ogni perla è infilata a mano, una per una, secondo la tradizionale e accurata tecnica artigianale.

Le Teddy D sono un mix tra delicatezza e "impertinenza" e devono il loro nome alle Teddy Girls, le ragazze che durante gli anni 50 del Novecento provocavano la società dell'epoca con i loro look "maschili" e gli atteggiamenti anticonformisti.

Proprio a loro e alle donne forti, belle e audaci di quegli anni - una su tutte la splendida e "ribelle" Principessa Margareth, sorella della Regina Elisabetta - Maria Grazia Chiuri ha pensato per la collezione Dior del prossimo autunno inverno.



E la Teddy D Necklace ne diventa il perfetto e tangibile emblema.