Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Con le Fashion Pills di questa settimana, l’estate sembra già alle porte: colori pieni, mood leggero e quella voglia di spiaggia che inizia a farsi sentire.

Un assaggio di sole, tra pezzi che raccontano libertà, movimento e un’eleganza disinvolta.

#FashionPills







Fashion Pills: lunedì e la nuova collezione Snow Goose di Haider Ackermann





(Credits: courtesy of press office)

Nylon tecnico e dettagli riflettenti: Haider Ackermann riscrive l’estate con Snow Goose by Canada Goose, e lo fa partendo dal corpo. La SS26 è tutta movimento, dove la funzione c’è, ma diventa linguaggio. Un linguaggio che passa attraverso il colore vibrante — Bright Pink, Azurite Blue, Bright Coral — sempre vivo. Il punto è sentirsi liberi anche dentro un capo tecnico, che non nasconde ma espone con sicurezza dove le silhouette seguono i gesti, lo amplificano e lo rendono visibile

#BoldColorDefinedSilhouette







Fashion Pills: martedì e Suma Cruz approda in Rinascente!





(Credits: courtesy of press office)

Si sa, La Rinascente è molto più di un department store: un concept che da sempre seleziona brand classici ed emergenti con il giusto potenziale. Questa volta tocca a Suma Cruz, fondato a Madrid da Susana Cruz, che trasforma il gioiello in protagonista di ogni outfit. Uno stile che costruisce un universo sospeso tra fantasia e realtà, dove gli accessori raccontano storie e identità. Orecchini, headpieces e dettagli di un mondo quasi fiabesco, riletti però con un’attitudine contemporanea. L’artigianalità resta il cuore, tra lavorazioni curate e pezzi pensati per farsi notare, senza essere mai prevedibili.

#HandcraftedJewelryInspiredByNature







Fashion Pills: mercoledi e lululemon e Saul Nash presentano SLNSH





(Credits: courtesy of press office)

L’attesissima capsule SLNSH firmata Saul Nash per lululemon è caratterizzata da tessuti traspiranti, linee pulite e dettagli trasformabili. Non solo: ogni pezzo è talmente versatile da seguire il corpo a 360 gradi, accompagnandolo senza costringerlo. Più che activewear, la collab è un modo di stare nello spazio, con leggerezza e intenzione, dove tutto si muove in un ordine assoluto.

#MovementWithMindfulness







Fashion Pills: giovedì e Dolce & Gabbana per Ray-Ban





(Credits: Courtesy of Press Office)

Care mie “Fashion Pills lovers”, giovedì è arrivata una collab sorprendente, di quelle che non ti aspetti ma che funzionano al primo sguardo. Un’unione che sa già d’estate, fatta di due icone che non hanno mai avuto bisogno di presentazioni e che invece riescono ancora a stupire. Dolce&Gabbana incontra Ray-Ban, e l’Aviator si evolve, diventando erede di un patrimonio italiano fortissimo. Linee leggere, anima vintage, lenti pop e specchiate: più che una collab, è un classico che si rimette in movimento, che siamo tutti pronti a indossare e reinventare.

#DGxRayBan







Fashion Pills: venerdì e Zara Larsson loves Desigual





(Credits: courtesy of press office)

Et voilà, siamo già a venerdì e Desigual cambia pelle, scegliendo un volto che è pura energia: Zara Larsson. Con la campagna super pop Life’s a Beach, ricca di colore ed effetti speciali, l’estate diventa un’attitudine fatta di libertà e movimento e ci fa davvero venir voglia che arrivi domani.

Zara è la perfetta interprete di questo mood perché è solare e divertente: una femminilità sicura che gioca con la moda come fosse un’estensione dell’umore. La collezione è altrettanto fun e invita a vestirsi senza filtri, in pieno stile Desigual.

#LifeIsABitch







Fashion Pills: sabato e Nort Beachwear presenta Valentina Cabassi





(Credits: courtesy of press office)

Per onorare il weekend, restiamo in mood vacanze con North Beachwear, brand mare made in Italy, che per la SS26 presenta una capsule insieme a Valentina Cabassi. Un progetto che segna un’evoluzione verso un’estetica essenziale e contemporanea, dove swimwear e ready-to-wear si incontrano in modo naturale. Pochi pezzi mirati, pensati per accompagnare la giornata dalla spiaggia alla città, con una palette sofisticata e un approccio attento alla sostenibilità: il risultato è una collezione versatile, facile ma mai banale, che riflette uno stile spontaneo e molto attuale. Valentina Cabassi è la perfetta direttrice artistica e volto di una campagna ricca di femminilità, che guarda al futuro.

#SummerStateOfMind







Fashion Pills: domenica e la nuova boutique di Francesco Russo





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Nello charme del Quadrilatero, in Via Bagutta 14, Francesco Russo apre la sua prima boutique e lo fa lontano da ogni logica espositiva tradizionale. Più che uno store, è uno spazio intimo dove la scarpa diventa protagonista assoluta, tra design essenziale, memoria e ricerca. Niente vetrine, ma un dialogo diretto, quasi personale, con un’estetica che parla di precisione, sottrazione e femminilità. Un luogo sospeso, dove ogni dettaglio è pensato per raccontare il tempo lento dell’eleganza.

#FrancescoRusso