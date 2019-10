Desigual presenta la capsule collection firmata dal celebre stilista francese Christian Lacroix. A interpretarla Najwa Nimri, l'attrice de La Casa di Carta 3

Desigual lancia la nuova collezione che porta la firma di Monsieur Christian Lacroix, la leggenda del fashion francese.



Il brand che collabora già da 8 anni con lo stilista, per questa nuova capsule ha scelto un’interprete d’eccezione: Najwa Nimri.

L’attrice spagnola, famosa per il suo ruolo nella serie tv di Netflix, La Casa di Carta 3, è l’icona dei valori che stanno alla base della collezione: personalità, forza e coraggio. Tre caratteristiche fondamentali della donna che veste Desigual.

Una collaborazione nata all’interno di Desigual inBeta, la piattaforma collaborativa nonché spazio di sperimentazione e creatività lanciato dal marchio spagnolo per continuare a crescere ed evolversi.



Ma soprattutto per rimanere fedele alla propria essenza: essere se stessi al 100%!

Un valore che accomuna Desigual a Monsieur Lacroix. E dalla genuinità, cifra stilistica di entrambi, sono nate le creazioni di questa imperdibile collezione.

Barocchismo in loop, mix pop, romanticismo decontestualizzato e colore senza limiti prendono il controllo, trascinando in un vortice di eleganza senza tempo.

La palette cromatica, i tessuti e i dettagli servono a rappresentare una donna intensa, divertente e invincibile come Najwa Nimri: proprio lei è la protagonista che interpreta l’immagine di questa collezione, con look selezionati personalmente in cui spiccano fiocchi al collo, seta, fiori e simmetrie.

"Mi piace vestire le donne che, indipendentemente dall’età, riconoscono la propria personalità, il loro spirito positivo, la loro dinamicità senza dare peso alla silhouette, all’età o ai dettami della moda. Coloro che usano la moda per trasmettere un messaggio di ottimismo con amore per il colore, che può essere il rosso, il nero o le stampe. È questo tipo di donna indipendente quella che amo vestire", ha commentato Christian Lacroix.

In una sessione fotografica diretta dal fotografo Virgili Jubero, Najwa ha interpretato diversi ruoli di donne in base al look. Tanti outfit che portano in luoghi differenti, uno a Oriente, l’altro a New York, in un vero e proprio viaggio fashion ed emotivo.

La firma di Monsieur Christian Lacroix è ben visibile nell’estetica del “fatto a mano” e nei riferimenti culturali, nella ricchezza dei tessuti e nei particolari artigianali.

La donna che ne esce è barocca e giovanile assieme, incorniciata da colori vivaci e forme esagerate. Fiori antichi, motivi etnici, graffiti e illustrazioni si mescolano in una miscela di glamour puro.

I must have della collezione AI19, selezionati da Najwa, sono il cappotto cocoon con il grande print floreale di colore giallo, la maglietta aderente semitrasparente a collo alto e la camicia con lettering Desigual dai colori fluo su sfondo nero e fiocco al collo.