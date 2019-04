The Villa e Papunya sono le nuove linee estive del brand, con costumi e proposte di beachwear che mescolano stampe etniche, tessuti laminati e fantasie animalier



Il brand di moda F**K inaugura la bella stagione lanciando due linee dedicate proprio alla moda mare.

The Villa mescola fantasie e colori diversi, impreziosendo gli abiti con tessuti laminati secondo le ultime tendenze (che esigono la texture metallica ovunque, anche sotto il sole cocente).





Le proposte della collezione The Villa vanno dai motivi ring alle elaborate stampe foulard, dando a ogni look un tocco in stile celeb.

L’atmosfera da party hollywoodiano infatti aleggia su tutta la linea, mixando pattern geometrici, stripes e motivi in stile maiolica.

Il tocco di classe? I costumi che "shakerano" il maculato alle bordature nere, restituendo un effetto di eleganza senza tempo che regala un allure in stile Cleopatra.





La collezione Papunya punta invece sui colori accesi e sui disegni tipici delle popolazioni native dell’Australia.

Bikini e monokini nelle nuance blu, senape e bordeaux, con tocchi fluo e color block impreziositi da frangette in metallo rendono questa linea perfetta per un look Festival style.







Non mancano i dettagli romantici e rétro dei ricami a mano e all’uncinetto, alternati a materiali iper contemporanei come il lurex e a capi di tendenza molto attuali tipo le jumpsuit stampate.