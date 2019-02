Un party per celebrare la linea di borse Alea.



Un cocktail party, nel cuore di Brera, per festeggiare la collezione di borse Alea, firmate da Francesca Rainoldi ed edita da Clan Upstairs, il celebre concept store di Via Pontaccio.

Una presentazione speciale, a suon di musica e colore e con un allestimento moderno e contemporaneo, ha fatto da sfondo alla collezione di borse della designer.

Un unico modello di forma cubica, realizzata con pellami e materiali pregiati, rigorosamente Made in Italy.



Il design essenziale, capace di adattarsi a diverse esigenze d'uso, è proprio il cuore della collezione Alea che, ogni stagione, si declina in colori e grandezze diverse a seconda dei trend del momento.



Alea bag sarà presente all'interno del concept store Clan Upstairs per tutta la durata della stagione Spring/Summer 2019.