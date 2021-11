Alle porte di Milano si trova la manifattura Roveda, che produce le iconiche calzature bicolori di Chanel e altre scarpe della maison. Le creatrici digitali Candela Pelizza, Tamu McPherson e Linda Tol l’hanno visitata e a Grazia spiegano come questi accessori siano capaci di rendere speciale ogni look.



Vicino a Milano, a Villastanza di Parabiago, esiste la fabbrica dei sogni. Roveda è l’azienda che dal 1955 è specializzata nella realizzazione delle scarpe più belle del mondo.



Da manifattura artigianale è diventata nel corso del tempo un laboratorio industriale del saper fare artigianale. Fin dagli Anni 60 ha cominciato a collaborare con i grandi nomi della moda internazionale e nel 2000 è stata acquisita da Chanel. La maison francese da anni ha una lungimirante politica di protezione e valorizzazione delle abilità artigianali e proprio qui, alle porte di Milano, produce le sue calzature, inclusi i modelli bicolori, inventati da Mademoiselle Coco e mai passati di moda.







Ora li interpreta Virginie Viard, direttrice creativa di Chanel, con il suo tocco contemporaneo, che non tradisce le radici della maison. Per conoscere e far conoscere la magia di questo laboratorio tre creatrici digitali e influencer, Candela Pelizza, Tamu McPherson e Linda Tol, ci hanno passato una giornata, per scoprire il segreto delle calzature che rendono speciale ogni look. «Vedere tutte le fasi della produzione è stato emozionante. Abbiamo assistito alla magia della creazione, al passaggio dal modello immaginato dalla stilista al disegno alla scarpa realizzata», racconta Candela Pelizza. «Chanel continua a rispecchiare il carisma di Coco.





La forza di Chanel è che ha sempre la sua identità, senza seguire passivamente le tendenze. Le scarpe bicolori della maison ti rendono speciale: puoi indossarle con un paio di jeans, una T-shirt bianca o nera e una giacca. Le calzature sono uno di quei dettagli che fanno le differenza e queste parlano da sole: trasmettono il messaggio che chi le indossa ama il bello. Direi quasi che è una questione di cultura».





«Sono inconfondibili perché rispecchiano l’idea originale della moda secondo Mademoiselle Chanel e cioè che lo stile deve essere senza tempo, forte e sempre raffinato», dice Tamu McPherson. «La magia delle scarpe Chanel vive nella loro linea semplice ma geniale: sono piacevoli da guardare e le loro combinazioni di colore danno carattere a ogni look». È d’accordo Linda Tol, che spiega: «Lo stile è basato sulla personalità, è un’espressione della tua individualità.



Per me è fondamentale sentirmi a mio agio con ciò che indosso. Esperienza, conoscenza, età e tendenze fanno evolvere il tuo gusto, ma un capo di Chanel ti rende speciale perché il suo stile è sofisticato e divertente allo stesso tempo»

Foto Courtesy Press Office Chanel