Una collezione ricca, eccentrica e preziosa, dedicata alle “moderne principesse punk”.

Parigi, ore 12:00, in una giornata di inizio luglio Chanel ha aperto le porte del suo atelier e con un video inedito, diretto da Mikael Jansson e pubblicato sul suo sito ufficiale e sui suoi social media, ha svelato al pubblico la nuova collezione Haute Couture per l’Autunno-Inverno 2020-2021.



Dopo il lancio virtuale della Cruise Collection, la Maison non si è lasciata fermare dall’emergenza Covid e ha deciso di presentare online anche la nuova collezione Haute Couture che a differenza della precedente, così semplice e austera, si contraddistingue invece per i suoi capi eleganti e sontuosi.

Raffinatezza e opulenza sono infatti le parole d’ordine della nuova collezione di Virginie Viard che con le sue creazioni ricche e sfarzose ha voluto rendere omaggio a Karl Lagerfeld.

La collezione si lascia infatti ispirare da quelle donne dallo stile eccentrico e sofisticato che Karl avrebbe di sicuro apprezzato. "Stavo pensando a una principessa punk che esce da Le Palace con un abito in taffetà, capelli grandi, piume e molti gioielli” ha ammesso il direttore creativo della Maison.

Gli abiti della collezione ricordano quelli delle eroine e delle nobildonne ritratte nei dipinti del 19° secolo. Si passa dai mini dress con la gonna a corolla a quelli lunghi con le maniche ampie.

I colori predominanti sono il nero e il grigio antracite ma non mancano pennellate di rosa e argento che vanno a illuminare i look.

Sempre presente il tweed, tessuto iconico della Maison, che torna ciclicamente in tutte le collezioni di Chanel e che questa volta è ancora più prezioso e arricchito da strass, paillettes, pietre e perline.

Tra i pezzi chiave della collezione Haute Couture per l’Autunno-Inverno 2020-2021, le iconiche giacche bolero e le giacche arricciate in vita, abbinate in modo rock, con stivaletti in camoscio nero.

Ma non manca anche un tocco di romanticismo. “Per me, Haute Couture è romantica per la sua stessa essenza.", ha dichiarato Virginie Viard. Ed è così che preziosi ricami e applicazioni e floreali fanno capolino sui polsini dell’abito di velluto o sulle maniche del maxi dress blu.

Ma ecco il video con cui Chanel ha svelato al pubblico la nuova collezione Haute Couture.