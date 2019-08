La consulente di moda e influencer racconta il suo legame con la maison francese e "l'isola delle sirene".



Questa è la storia di 3 C che si incontrano.



La prima C è quella di una delle maison francesi tra le più "blasonate" e amate al mondo, quella che porta il nome di Coco Chanel.



La seconda è quella di Capri, "l'isola delle sirene" come la chiamano i poeti, che ha ispirato artisti e letterati e affascinato star del cinema e prtagonisti del jet set di ieri e di oggi, con la sua natura incredibile e l'anima mondana.

Infine l'ultima C è quella di Carlotta Oddi, consulente di moda, influencer e ideatrice, col fratello Nicolò, dal 2016 del marchio Alanui.





E propro Carlotta è una delle insider invitate dal marchio di Mademoiselle per celebrare l'apertura stagionale della boutique "effimera" sull'isola e che ha raccontato sul nuovo numero di Grazia il suo rapporto speciale che la unisce a questo luogo mitico e al brand della doppia C.

Dai ricordi d'infanzia delle estati trascorse qui, tra il profumo della macchia mediterranea e le mille sfumature del mare che circonda l'isola, Carlotta ha rivelato a Grazia il suo percorso nel mondo della moda.

Fino a raccontare il legame "affettivo" che ha con la maison: la passione "ereditata" dalla madre e la prima "bag" che proprio a lei aveva "rubato".





Se questa estate vi trovate a Capri, una tappa nella boutique temporary di Chanel di via Camarelle è d'obbligo.

Aperta fino al 20 ottobre, è caratterizzata da materiali come marmo e travertino, e dominata da una palette giocata tra bianco, beige, oro e le nuance della terracotta.





I visitatori potranno scoprire una selezione di capi e accessori della collezione Prêt-à-porter Primavera/Estate 2019 disegnata da Karl Lagerfeld e alcuni pezzi della Métiers d’art Paris-New York 2018/19, ispirata all'antico Egitto.

Da non perdere, poi, l’esclusiva collezione beachwear COCO BEACH DE CHANEL, venduta solamente nelle Boutique balneari del mondo. Costumi interi e bikini in jersey cangiante dalle nuance beige, mattone e nero, perfetti per cocktail in riva al mare, mute e top, ideali per praticare surf.

Il tutto respirando le note olfattive di Paris-Riviera, la fragranza esclusiva Les Eaux de CHANEL.