Per il lancio della riedizione di uno dei suoi orologi più iconici Cartier affida a Guy Ritchie la regia di un mini-film. Protagonisti Rami Malek e Catherine Deneuve, e il cielo parigino sullo sfondo

È la storia dei casi della vita e delle sorprese, spesso divertenti, che il destino ha in serbo per ciascuno di noi. Al centro della storia il legame karmico che sembra esistere tra alcune persone.

Quelle persone sono Rami Malek, da un lato, e Catherine Deneuve, dall'altro. La videocamera li segue mentre attraversano il ponte Alexandre III incrociandosi in diverse epoche. Lei nei suoi ruoli più emblematici, interpretati in Les Parapluies de Cherbourg di Jacques Demy, Indocina di Régis Wargnier e Place Vendôme di Nicole Garcia; lui nei panni di un artista dai molteplici talenti. Dietro la macchina da presa un regista cult, Guy Richie.

Altro grande protagonista, ad accompagnarli in questa sorta di viaggio nel tempo-senza tempo, è il nuovo Tank Française, orologio icona di Cartier, che a distanza di 25 anni dalla sua creazione torna alla ribalta, fedele al suo iconico design ma con linee rese ancora più estreme.

«Questo film esprime la visione Cartier dell’orologeria e il carattere atemporale delle sue creazioni. Un viaggio nel tempo in cui il passato si confonde con il presente, come avviene nel Tank Française, icona di ieri e di oggi. Inoltre, il film mette in scena l’incontro tra lo stile francese, incarnato dal Tank e da Catherine Deneuve, e il cinema d’avanguardia, libero e mitico, di cui Rami Malek si fa portavoce con un talento straordinario». Arnaud Carrez, Senior Vice President Chief Marketing Officer.

«L’idea alla base di questo film è l’immagine del ponte che viene attraversato da una sponda all’altra come metafora del tempo che passa. Non volevo essere troppo solenne, per cui ho scelto di aggiungere alla storia un elemento di fantasia. Si tratta di un incontro con il cinema che non è necessariamente letterale né preciso: ed è questo ciò che rende il film unico» ha rivelato il regista Guy Ritchie

Potete scoprire il mini-film qui o sulle piattaforme digitali e sui social Cartier.