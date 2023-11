La passione per il mitico camel coat non risparmia neppure le star di Hollywood. Scoprite come lo sfoggia l'attrice Jennifer Lawrence e ispiratevi al suo outfit





Sofisticato, versatile, intramontabile. Questi sono i primi 3 aggettivi che ci vengono in mente quando si parla di cappotto cammello. Un classico timeless che torna però puntuale, inverno dopo inverno, a risvegliare la nostra voglia di look super chic. E sarete forse felici di sapere che questa ossessione non riguarda solo noi "comuni mortali" ma anche le stelle più luminose di Hollywood. Un esempio? Guardate un po' questo outfit di Jennifer Lawrence...

L'attrice è stata immortalata per le vie di New York con un maxi cappotto in lana e cashmere firmato Toteme dalla silhouette avvolgente. Come abbinarlo per una mise disinvolta e cool? Fate come lei e mixatelo con jeans bianchi dalla vestibilità baggy, una maglia dolcevita giallo pastello, sneakers beige e una maxi shopper da giorno comoda e capiente. Facile, no? Get the look!

Cappotto in lana e cashmere TOTEME

Credits: int.toteme-studio.com

Cappotto cammello con cintura e tasconi GANT

Credits: it.gant.com

Dolcevita giallo tenue COS

Credits: cosstores.com

Jeans bianchi baggy H&M

Credits: hm.com

Sneakers Gazelle ADIDAS

Credits: adidas.it

Shopper ZARA

Credits: zara.com

Occhiali da sole squadrati & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Cintura con fibbia dorata MANGO

Credits: shop.mango.com