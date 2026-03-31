Dopo l'inverno è il momento





Arriva la primavera a con lei la voglia di scoprire finalmente le gambe! Ma spesso, dopo in lunghi mesi invernali, non sono ancora al loro "top", le vorremmo più colorite, con la pelle uniforme e levigata come dopo un bel periodo di vacanze!





Per affrontare questo periodo di "transizione" in cui tocca scegliere tra collant 100 denari e "zero gonne" fino a fine maggio, Calzedonia ha risolto il problema con un collant "smart"che funziona come un magico correttore make up! Un alleato che si fonde perfettamente con lo skin-tone e valorizza la bellezza naturale delle gambe

Sei diverse nuance, studiate per fondersi armoniosamente con i toni della pelle, una finitura matte che uniforma l’incarnato, minimizza le imperfezioni e dona alle gambe un aspetto levigato e naturale, per un risultato invisibile e sofisticato, il collant Invisible Make Up Effect diventa l’accessorio beauty ideale per la primavera e il vero Leg Perfector.

Inoltre, grazie alla cucitura in punta più sottile, quasi impercettibile, gli Invisible Make Up Effect sono perfetti da sfoggiare anche con i sandali e le calzature aperte!

Per raccontarne al meglio le caratteristiche e condividere nuove ispirazioni di stile, Calzedonia ha presentato il collant Invisible Make Up Effect attraverso un’esperienza dedicata al mondo beauty e fashion con una speciale styling session con Rita Benedetto (@stylist_a_porter), che ha presentato diverse idee di look primaverili pensati per valorizzare le gambe con il collant Invisible Make Up Effect a un pubblico di talent e creator.



Inoltre, grazie a un workshop beauty in collaborazione con MAC Cosmetics, ogni ospite ha ricevuto consigli personalizzati sulla scelta della shade più adatta all’incarnato, in un dialogo naturale tra i due brand







