Jessica Chastain sorprende con un nuovo bob corto e raffinato firmato Renato Campora, un taglio dal fascino rétro che valorizza perfettamente i suoi iconici capelli ramati.

Jessica Chastain ha sempre fatto dei suoi lunghi capelli color rame uno dei suoi tratti distintivi, ma questa volta l'attrice ha deciso di cambiare registro. In occasione dei festeggiamenti per il matrimonio di Taylor Swift, come raccontato dall'hairstylist Renato Campora sui social, la star ha sfoggiato un nuovo taglio che non è passato inosservato: un elegante bob corto dal gusto vintage, sofisticato e incredibilmente attuale.

Il risultato è un look che richiama il glamour della Old Hollywood ma con un approccio contemporaneo, perfetto per chi desidera rinnovare la propria immagine senza rinunciare all'eleganza.

Il taglio di Jessica Chastain: un bob corto con punte arrotondate

Il protagonista assoluto del look è il caschetto corto, tagliato all'altezza della mandibola e caratterizzato da una forma morbida e strutturata. La riga centrale contribuisce a creare equilibrio e simmetria, mentre le punte leggermente piegate verso l'esterno aggiungono movimento e leggerezza.

A differenza del classico bob geometrico, questa versione punta tutto sulla morbidezza delle linee. Le estremità sono lavorate per creare una silhouette arrotondata che incornicia il viso e valorizza gli zigomi, conferendo al look un'eleganza senza tempo.

Il colore rame caldo, da sempre firma distintiva dell'attrice, acquista ancora più profondità grazie alle lunghezze ridotte, che riflettono la luce in modo uniforme e mettono in risalto la brillantezza della chioma.

Perché questo taglio valorizza così tanto Jessica Chastain

Uno dei motivi per cui questo hairstyle funziona particolarmente bene è il perfetto equilibrio tra taglio e lineamenti. Il bob enfatizza il collo e le clavicole, creando un effetto raffinato e slanciato, mentre la lunghezza appena sotto il mento contribuisce a definire il contorno del viso.

La scelta della piega morbida evita inoltre che il risultato appaia troppo rigido o severo. Al contrario, il look conserva femminilità e naturalezza, due elementi che da sempre caratterizzano lo stile dell'attrice.

Un make-up luminoso che completa il look

Sebbene il focus sia chiaramente sui capelli, anche il make-up contribuisce all'armonia complessiva dell'immagine. Il trucco, realizzato dal make-up artist Kristofer Buckle, punta su una pelle luminosa e uniforme, con un delicato blush rosato che dona freschezza all'incarnato.

Gli occhi sono valorizzati da ciglia importanti e sfumature nei toni del rosa e del malva, mentre le labbra sfoggiano una nuance nude rosata dal finish satinato. Una scelta elegante e discreta che lascia ai capelli il ruolo di protagonisti assoluti.

Il bob rétro è la tendenza da tenere d'occhio

Negli ultimi mesi il caschetto si è confermato uno dei tagli più richiesti nei saloni, ma la versione scelta da Jessica Chastain aggiunge un dettaglio interessante: l'ispirazione rétro. Le punte modellate e il volume controllato ricordano infatti le acconciature degli anni Venti e Trenta, reinterpretate però in chiave moderna.

Il risultato è un taglio versatile, sofisticato e relativamente semplice da gestire, ideale per chi cerca un cambiamento elegante senza optare per soluzioni troppo estreme. Se il bob continua a dominare le tendenze capelli del 2026, la versione sfoggiata da Jessica Chastain potrebbe diventare uno dei riferimenti più richiesti della stagione.