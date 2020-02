La collezione autunno inverno 2020-21 di Burberry si chiama "Memorie", e consolida ufficialmente la visione di Riccardo Tisci.

Cosa c’è di più emozionante del ricordo di qualcosa che ha tracciato, segnando profondamente, il percorso formativo della nostra vita?

Presentando la sua quarta collezione firmata Burberry, lo stilista Riccardo Tisci ha voluto trasmettere una sensazione di gioiosa nostalgia della memoria, quella che ha vissuto tornando a Londra dopo tanti anni.

“Memories” rappresenta una perfetta fusione tra ricordi personali fatta di primi anni 2000 tra India e Inghilterra con i grandi classici di casa Burberry, intelligentemente rivisitati in versione contemporanea ed elegante.

(Credits: Courtesy of Press Office)

Come il trench, il capospalla iconico del brand, che diventa un protagonista assoluto declinato in colori e materiali differenti.

(Credits: Courtesy of Press Office)

La giacca trapuntata da “cavallerizza”.

(Credits: Courtesy of Press Office)

La stampa check in mix & match da capo a piedi.

(Credits: Courtesy of Press Office)

Per poi passare alle divise “preppy” in stile college, rinnovate completamente perché decostruite.

(Credits: Courtesy of Press Office)

Tanto beige “Burberry”, un’eredità imprescindibile.

(Credits: Courtesy of Press Office)

Gli accessori ricorrenti sono stati una borsa a spalla dal richiamo anni 2000.

(Credits: Courtesy of Press Office)

E i booties allacciati nei colori del crema, nero e check.

Burberry FW 20-21: le top model (Courtesy of Press Office) Irina Shayk

(Courtesy of Press Office) Gigi Hadid

(Courtesy of Press Office) Kendall Jenner

(Courtesy of Press Office) Bella Hadid

(Courtesy of Press Office) Joan Smalls

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

In una sfilata così intima non potevano mancare in passerella le modelle “del cuore” di Riccardo Tisci come Irina Shayk, Joan Smalls, Kendall Jenner e Gigi e Bella Hadid,che hanno indossato look particolarmente simbolici.