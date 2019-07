Il 9 luglio Bvlgari inaugura un nuovo pop-up store in Rinascente ispirato a un set cinematografico.



Che tra la maison Bvlgari e il mondo favoloso del cinema esista da sempre un forte legame non è un mistero per nessuno.

Ed è proprio per celebrare questa natuale "affinità elettiva" che il brand ha realizzato Cinemagia, la nuova collezione di Alta Gioielleria ispirata al magico mondo della Settima arte.

E proprio a lei è dedicato il nuovo pop-up store che Bvlgari inaugurerà il 9 luglio (fino al 29 del mese) all'interno della Rinascente di Milano in Piazza Duomo.

Ad "aprire il sipario" su questo nuovo spazio sarà l’attrice Giulia Bevilacqua, madrina della cerimonia di taglio del nastro.





Allestito come un set cinematografico con sedie da regista, riflettori, imballaggi per il materiale di scena e locandine che ricordano quelle dei film degli anni ’50 e ’60, il pop-up si presenta come un punto di incontro unico fra cinema, artigianalità italiana e glamour.

Un racconto che si estende dal backstage fino all’uscita della pellicola nelle sale: tutte le vetrine esterne della Rinascente sono infatti allestite con locandine di film immaginari ambientati a Capri, Portofino e Como, in cui gli attori protagonisti indiscussi sono le creazioni Bvlgari e le atmosfere della Dolce Vita.



All’interno di questo spazio di circa 20mq al terzo piano della Rinascente, tra le collezioni iconiche della Maison - dai gioielli agli orologi fino agli accessori – spicca una star: un’edizione speciale dell’anello Chandra realizzato in ceramica bianca e disponibile in quattro varianti con ametista, peridoto, citrino o topazio blu a taglio cabochon.