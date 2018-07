La nuova collection di borse per la PE 2019 di Braccialini sarà un tripudio di mare, sirene, stelle marine e conchiglie.



Braccialini presenta la Wonder Cruise, una "crociera delle meraviglie" a cui sarà ispirata la prossima collezione Spring/Summer 2019.



Un’avventura on the road, anzi: on the boat! Tra mete da sogno, magici abissi e personaggi fantastici, questo giro del mondo permetterà di toccare le più belle località marittime che esistono.



Portofino, Sidney, Honolulu, San Francisco, Miami, Porto Rico, Dubai, Singapore e Marbella, ecco gli scenari mozzafiato della Wonder Cruise, nonché della prossima collezione firmata Braccialini.



Una collezione le cui protagoniste saranno vere e proprie prime donne, con una grinta, un fascino e un dinamismo tali da renderle donne multitasking, contemporanee e a tutto tondo.

A simboleggiare queste “sirene urbane” saranno proprio le iconiche creature che incarnano grazia e mistero incastonate su pellamipregiati e tessuti innovativi dal design sofisticato che sono la cifra stilistica di Braccialini.



A incorniciare il fascino "anfibio" delle sirene, una variopinta fauna e flora marina permetterà a chi indossa le borse della collezione PE 2019 un tuffo nel fashion più fresco, quello che è sempre sulla cresta dell’onda.