Per il lancio della nuova borsa di Valentino Garavani, il brand ha creato un film con elementi di realtà aumentata in collaborazione con Mytheresa



Il retailer di moda online Mytheresa e Valentino Garavani lanciano una campagna digital innovativa per l’uscita della nuova borsa VRING del brand, disponibile in esclusiva su Mytheresa a partire dal 29 maggio.

La borsa, proposta in una combinazione di crema, bianco avorio e azzurro pastello e rifinita con il nuovo VLogo in ottone anticato più un anello con nastrino rosso, sarà protagonista di una comunicazione al passo con i tempi, rivolta verso l’evoluzione tecnologica.

Fulcro della campagna è il film fashion curato dal celebre artista britannico Thomas Webb, noto per l'uso inedito dei dati in tempo reale nelle sue opere digitali.





Questo fashion movie unisce perfettamente universo fisico e digitale: dopo aver creato un pop-up all’interno del negozio fisico di Mytheresa a Monaco di Baviera, Webb ha voluto permettere a tutte le amanti della moda di toccare con mano la borsa di Valentino Garavani, provando la sensazione di vedersela addosso senza per forza recarsi davvero nel negozio.



Da tutto il mondo si potrà accedere alla boutique di Mytheresa via web, godendosi la visione del film creato da Thomas Webb che è una vera e propria storia d’amore a più livelli: amore per la moda innanzitutto ma anche per tecnologia perché di fatto è lei che permette alle fashioniste lontane di toccare con mano l'oggetto dei loro desideri.





Ambientato in un mondo futuristico, il video riprende la protagonista (la modella Daberechi Ukoha-Kalu) alle prese con la sua vita quotidiana, potenziata tramite la realtà aumentata.

Toccando semplicemente uno specchio interattivo nel suo guardaroba, acquisterà l’esclusiva borsa Valentino Garavani VRING e si godrà l’emozione dell’acquisto in un mondo fatto totalmente con grafica arricchita da realtà aumentata.

Un messaggio che sembra suggerire di non temere la rivoluzione digitale, la rapida evoluzione di Internet e della tecnologia in generale ma, anzi, di utilizzarle per migliorare la propria vita, esattamente come fa la protagonista del film.

Per sostenere questa collaborazione artistica, Valentino e Mytheresa ospiteranno il 10 giugno 2019 una cena privata in occasione di Art Basel durante la quale gli ospiti potranno vedere e provare l’installazione interattiva infinity mirror di Thomas Webb.



