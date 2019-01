La maison italiana ha presentato ieri durante la sfilata Uomo a Parigi una nuova e inedita collaborazione.



Prendete il marchio tedesco di sandali super comodi da qualche anno sdoganato anche dallo street style e dalle influencer e aggiungete uno dei brand italiano che ha fatto innamorare i nostri (esigentissimi) cugini francesi. Vi sembra una formula "bizzarra"? Preparatevi, perché vi stupirà.

Valentino ha svelato ieri, in occasione della sfilata Uomo autunno inverno 2019-2020, la collaborazione con BIRKENSTOCK: due modelli dell'iconico sandalo Arizona, reinterpretati in esclusiva dal Direttore Creativo della maison Pierpaolo Piccioli.

In pelle rosso Valentino con fibbie e plantare ton sur ton uno e in total black caratterizzato dal logo Valentino VLTN, l'altro.

“Non importa cosa indossi, chi sei, non importano il genere o il background sociale, l’età, lo stile, non importa se si è attenti alla moda o meno, Birkenstock ha il proprio linguaggio universale. Mi è piaciuta l’idea di accostare il DNA della nostra Maison, rappresentato dal mondo individualistico e intimo della moda di classe, con qualcosa di così libero e adattabile. Per me questa è la definizione di inclusività" ha raccontato Piccioli.





I sandali saranno in vendita presso selezionate boutique Valentino e BIRKENSTOCK in tutto il mondo e sui siti valentino.com e birkenstock.com/1774.