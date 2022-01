Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Può una settimana dedicata al lusso e allo straordinario come quella dell’alta moda, lasciare spazio alla sostenibilità e al rispetto delle materie prime?

La risposta è sì, come dimostra una couture week in cui sono state comunicate le strategie d’impresa rivoluzionarie di Moncler e prove di lusso tracciabile e responsabile di casa Chopard.

Ma come non citare la leggerezza e l’allegria di mini collezioni da lista d’attesa di Fiorucci e Dior con partner d’eccezione e annunci di sfilate che, lo sappiamo già da ora, faranno la storia della moda?

Tutto questo e molto di più sono le fashion pills, la fonte inesauribile di novità dal mondo della moda e dintorni dispensata da Grazia.it!

Buona lettura ladies!

Fashion Pills: lunedì e la magia dello smeraldo Insofu di Chopard

(Credits: courtesy of press office)

Non occorre essere appassionati di pietre o gioielli per rimanere senza fiato di fronte a Insofu, lo smeraldo grezzo dalla purezza straordinaria e dimensioni di 6.225 carati appena scoperto in Zambia.

Questa pietra fuori dal comune (in foto) è tra le più importanti mai rinvenute nella storia e a comunicarlo è la casa di haute joaillerie Chopard, preannunciando che tagliandolo darà vita a una collezione di gemme uniche e singolari. #ArtisansOfEmotions

Fashion Pills: martedì e la collezione unisex Dior by Birkenstock

(Credits: courtesy of press office)

Birkenstock goes Dior!

Il 2022 sarà l’anno in cui le icone degli anni 90 torneranno a gamba tesa, o meglio piede, e il brand tedesco di calzature comfy non poteva mancare all’appello.

Birkenstock ha presentato, durante la settimana della Moda Uomo di Parigi da poco conclusasi, una collezione innovativa e in edizione limitata con Dior, rieditando due modelli iconici, da sempre tra i più venduti.

Parliamo delle mule Tokyo e dei sandali Milano, rivestiti per l’occasione dal grigio Dior secondo la visione del designer Kim Jones. Unica pecca? Per acquistare la collezione bisognerà aspettare ancora fino a giugno. #DiorBirkenstock

Fashion Pills: mercoledì e Gucci programma una collezione co-ed che sfilerà a Maggio

(Credits: courtesy of press office)

Fashion lovers siete avvisate, 16 maggio non prendete impegni!

Sarà questa la data ufficiale in cui sfilerà in Europa la prossima collezione co-ed di Gucci, come è stato appena rivelato dalla casa di moda senza altre informazioni su location o nome dell'evento.

Sebbene la notizia fosse stata annunciata e confermata dal Ceo Marco Bizzarri e dal designer Alessandro Michele, solo in questa settimana è stata resa nota una data certa. Al via il countdown! #ShowTime

Fashion Pills: giovedì e gli annunci di casa Moncler

(Credits: courtesy of press office)

Moncler continua a dimostrare un impegno concreto verso la sostenibilità della propria produzione presentando la sua seconda collezione “Born to protect”, che testimonia l’attenzione del brand a proteggere il futuro dell’ambiente.

Se la prima capsule era riservata all’outewear, il secondo drop è stato ampliato includendo diverse tipologie di capi in materiali riciclati e a basso impatto, compreso il packaging.

La responsabilità di Moncler si estende anche al rispetto degli animali in quanto ha dichiarato che non produrrà più capi in pelliccia a partire dalla collezione primavera estate 2024.

Curiose di scoprire l’ultima collezione tech e sostenibile di Moncler? A questo link troverete il piano di sostenibilità e i capi “Born to protect”. #MovingMountains

Fashion Pills: venerdì e la capsule genderless Napapijri x Fiorucci

(Credits: courtesy of press office)

Qualcuno ha detto nineties?

Due brand indimenticabili degli anni 90, Fiorucci e Napapirji, ci fanno vivere un vero e proprio ritorno al passato con una capsule nata dalla sinergia dello stile street e del made in Italy.

Questa mini collezione unisex celebra il colore, la libertà e quell’irresistibile stile retrò che da sempre caratterizza entrambi i marchi. Come non amare le felpe con angioletti, l’anorak iconico di Napapijri e il loungewear pop e logato? Da oggi disponibili sul sito napapijri.com, fiorucci.com e nei rispettivi negozi monomarca. #NAPAPIRJIXFIORUCCI