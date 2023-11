Barbie® celebra per la quarta volta un'icona mondiale della moda... la leggendaria top model e imprenditrice Claudia Schiffer

Barbie aggiunge alla sua collezione la leggendaria Claudia Schiffer. Con la bambola a sua immagine e somiglianza Barbie® Signature Claudia Schiffer, riproduce il suo iconico momento in passerella durante la sfilata Atelier Versace Autunno/Inverno degli anni ‘90, con tanto di replica del magnifico abito lungo ceruleo di Versace.

Claudia Schiffer, che ha sfilato per la maggior parte dei marchi di lusso di moda ed è stata protagonista della copertina di Vogue per ben 16 volte, continua a ispirare milioni di persone con il suo stile inconfondibile e il caratteristico mix di sicurezza, stile e bellezza.

"I miei primi ricordi sono quelli di quando giocavo con Barbie e desideravo essere proprio come lei. Mezzo secolo dopo, Mattel ha realizzato il mio desiderio disegnando una bambola a mia immagine e somiglianza. Spero che la mia bambola possa ispirare tutte le fan a sognare in grande e a seguire le proprie passioni" - ha dichiarato Claudia Schiffer.

L’etereo abito lungo, ricreato per Barbie® Signature Claudia Schiffer, produce un leggero luccichio da ogni angolazione ed è abbinato a un bustier in taffetà di faille ispirato al caratteristico corpetto Versace. A completare il look un paio di sandali blu con tacco a spillo, i suoi famosi capelli biondi e un make-up delicato.

La bambola Barbie® Signature Claudia Schiffer è già disponibile in Italia e nel mondo

Questa è la quarta bambola Barbie® Claudia Schiffer di Mattel, ma la prima disponibile al pubblico per l'acquisto in Italia e nel mondo, a €149,99.

Infatti, nel 2017 Barbie ha creato una bambola di Claudia Schiffer per celebrare i 30 anni della sua carriera e il lancio del suo libro fotografico autobiografico. Per questa occasione, Barbie ha ricreato il look dorato di Versace che indossava nell'iconico servizio di Vogue Italia del 1994 "Real Barbie", con Ellen von Unwerth.

Barbie ha anche celebrato il suo 50° compleanno nel 2020, creando due bambole in pezzi unici One-of-a-Kind, con i suoi abiti preferiti di sempre, Versace e Balmain. L'abito di Versace è un look che Claudia Schiffer aveva indossato durante la sfilata dell'autunno 1994 in Italia, con un corsetto e una gonna a pieghe semi trasparente. Mentre l'abito nero di Balmain è una reinterpretazione di quello che la modella ha indossato nella collezione primavera 2016, di Olivier Roustein