Il marchio promuove una discussione tutta "al femminile" con uno speciale Manifesto e sei ambassador speciali.



Creare uno spazio di racconto per condividere valori e dare l’opportunità a tutte le donne di sentirsi protagoniste di un cambiamento culturale: è l'obiettivo di WMNS Together, il Manifesto lanciato in questi giorni da AW LAB.

Cambiare il mondo è possibile, una parola alla volta, per tracciare un nuovo futuro al femminile. Ma come?



Così è nata l'idea di un Manifesto redatto da donne che hanno voglia di creare un futuro "al femminile" migliore. Integrazione, diversità ed eguaglianza sono le parole chiave intorno a cui ruoterà la discussione, aperta a tutte le ragazze che vorranno aggiungere il proprio contributo.



Come ambassador di questa iniziativa, AW LAB ha scelto sei ragazze, sei volti del mondo dello sport, dell'arte e dei social, abituate a comunicare il proprio universo e a condividerlo con i loro follower.







Sportive come Rossella Fiamingo e Ona Carbonell, campionesse di scherma, la prima, e nuoto sincronizzato, la seconda.







Oppure nomi noti dei social come Sofia Viscardi, celebre youtuber e il duo composto dalle Instagrammer Virgin & Martyr, da sempre attente a raccontare per immagini e parole la diversità nel mondo della donna.

E ancora l'artista ed illustratrice Emma Allegretti e la fotografa Sara Ramirez, diventata famosa anche su Youtube.





Le loro esperienze e le loro riflessioni sul significato di integrazione verranno raccolte nel podcast #WMNStogether di AW LAB, uno spazio condiviso con tutte coloro che vorranno dire la loro e partecipare alla scrittura del Manifesto (wmnstogether.aw-lab.com).

La discussione, infatti, è aperta a tutte: attraverso la piattaforma è possibile raccontare qual è la nostra "fonte" di potere: l'amicizia, l'onesta, la nostra famiglia, il nostro corpo. Basta scegliere e narrare la propria storia.

Le ragazze che contribuiranno alla fondazione del Manifesto potranno partecipare poi all’evento “FORUM di WMNS Together” che si terrà a Milano il 5 ottobre.

Le partecipanti che dimostreranno più passione e coinvolgimento alla causa, saranno scelte come volto e ambasciatrici di AW LAB.