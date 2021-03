Al via quest’estate su Amazon Prime Video la nuova stagione di Making The Cut, la fashion competition series internazionale che ha come presentatori Heidi Klum e Tim Gunn

Riconfermati i presentatori - nonché Executive Producer - Heidi Klum e Tim Gunn. Che per la seconda stagione di Making The Cut, al via quest’estate su Amazon Prime Video, saranno affiancati da due nuovi giudici e vedranno protagonisti nuovi designer.

Girata a Los Angeles con designer provenienti da tutto il mondo, la serie prosegue la sua missione per scovare il prossimo grande fahion brand internazionale.

Klum e Gunn saranno affiancati da Winnie Harlow, supermodel di fama mondiale, e dall’icona pop della moda e Direttore Creativo di Moschino, Jeremy Scott.

Inoltre, dei giudici a sorpresa faranno incursione durante la seconda stagione.

“Sono felice di essere nella mia città, Los Angeles, con un gruppo di stilisti e giudici davvero talentuosi, per questa seconda stagione” afferma Klum. “Lo scorso anno ha imposto al mondo tante nuove sfide e sono grata di aver potuto continuare le riprese in sicurezza, proseguendo con Tim nel nostro viaggio alla ricerca del prossimo grande marchio di moda di livello internazionale”.

Gunn ha aggiunto: “Sono felicissimo di tornare al fianco di Heidi per la seconda stagione di Making the Cut e che Winnie e Jeremy si uniscano a noi in qualità di giudici. Porteranno entrambi un punto di vista unico e ci daranno una mano a mettere alla prova gli stilisti per affinare le loro capacità e tirarli fuori dalla loro zona di comfort per diventare il prossimo nome di richiamo nel mondo della moda”.

Mentre la pandemia continua ad avere un notevole impatto sul mondo della moda, gli stilisti stanno cercando nuovi modi per raggiungere i loro clienti e far crescere il loro business.

A unirsi alla seconda stagione a Los Angeles sarà un gruppo di 10 talentuosi imprenditori e stilisti provenienti da tutto il mondo, pronti a portare il proprio piccolo marchio un gradino più in alto e diventare così un nuovo fenomeno di livello internazionale.

I look vincenti saranno disponibili nello store di Making The Cut di Amazon Fashion.

Dopo il successo della prima stagione, che ha visto tutti i look vincenti andare sold-out in meno di due giorni, ogni episodio di Making a Cut offrirà l’occasione, unica per uno stilista, di dimostrare il proprio stile e mettere in risalto il proprio brand.

Al vincitore della seconda stagione andrà una mentorship con Amazon Fashion (l’opportunità di creare una linea esclusiva per l’Amazon Fashion store e un tutoraggio con Amazon Fashion) e 1 milione di dollari da investire nel proprio business.