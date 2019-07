Il brand adidas Originals e la stilista newyorkese Ji Won Choi presentano la loro seconda capsule collection. Abbigliamento "grafico" fatto di geometrie in bianco e nero super ipnotiche!



Adidas Originals e la stilista newyorkese Ji Won Choi tornano a collaborare per la seconda volta, presentando il "chapter two" del loro sodalizio.

Hanno appena lanciato la capsule collection di abbigliamento "grafico" in cui regnano sovrane le geometrie in bianco e nero.

Un’analisi originale e inedita del concetto di movimento (visto attraverso la lente dello sport e della cultura) a cui si aggiunge una reinterpretazione ogni volta differente delle iconiche tre strisce di adidas Originals.



La stilista newyorkese Ji Won Choi non tradisce le sue origini coreane: la linearità, lo stile minimalista e la filosofia di design essenziale fanno da filo conduttore. E donano nuova freschezza alla classica tuta da ginnastica arricchendola di colletti alla coreana, forme e tagli che strizzano l’occhio al kimono e all'hanbok, il tradizionale abito coreano.











Credits: adidas Originals



La tuta diventa così elegante grazie alla pura semplicità, resa ancora più incisiva dall'assenza di colore.

Il bianco e il nero si rincorrono nelle forme, richiamano l'attenzione sul rigato e lo ripropongono all'infinito, in un vero e proprio gioco ottico che quasi ipnotizza.

L'effetto è magnetico e audace quanto quello della precedente capsule della linea adidas Originals by Ji Won Choi, quella nei colori intensi del lavanda, del blu, del rosso, del verde e del rosa (tributo alla mitica linea Adicolor).

Ma in questo caso il classicismo del bicolore meglio assortito che ci sia (il black & white appunto) si adatta a qualsiasi stile e mood.

La collezione adidas Originals by Ji Won Choi sarà disponibile dal 27 luglio presso il Flaghship Store Originals di Milano, nei negozi adidas di tutto il mondo, sul sito ufficiale del brand e in selezionati store in tutta Italia.



La nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi La giacca della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals

La visiera della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals

La jumpsuit della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals



Il costume da bagno due pezzi della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals

I pantaloni della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals

La giacca della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals



I pantaloni della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals

La giacca della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals

La camicia della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals



I pantaloni della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi

Credits: adidas Originals

Il costume da bagno due pezzi della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi.

Credits: adidas Originals

I pantaloni della nuova collezione adidas Originals by Ji Won Choi.



Credits: adidas Originals





