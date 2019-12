Il volto del brand, Luca Argentero, è il protagonista di una serie di scatti ambientati in montagna in cui indossa le tendenze della collezione Falconeri

Luca Argentero, volto del brand Falconeri, è protagonista di una serie di scatti ambientati in alta montagna. Anzi: coprotagonista, assieme ai must have di Superior Cashmere e dei filati naturali del marchio.

Il cashmere si fonde con i quattro elementi della natura. Il risultato? Un mix di calore e protezione, unito a un gioco di intrecci con l’ambiente circostante.

La natura crea suggestioni e sensazioni timeless: il blu infinito del cielo, un pallido raggio di sole invernale che filtra tra gli alberi ed esalta le sfumature verdi del muschio, la materica irregolarità della roccia al centro di un ghiacciaio, la purezza dell’acqua fresca che sgorga dalle sorgenti…

Uno scenario paradisiaco che ben si presta ad accogliere la figura elegante e raffinata del testimonial Luca Argentero.

L’attore predilige i modelli del Cashmere Ultralight, sia a collo alto sia a girocollo, e quelli in cashmere Ultrasoft.

E ama accostare la pratica giacca in lana tweed, dal sapore casual e sportivo.

Luca Argentero rappresenta perfettamente l’uomo Falconeri: amante della natura, alla continua ricerca di un equilibrio tra stile deciso, linee essenziali e comfort.

Uno stile da indossare tutti i giorni, in qualsiasi occasione.