Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Tra nuovi talenti, collaborazioni speciali e indirizzi tutti da scoprire, la moda non smette mai di sorprenderci. Ecco le novità che ci sono piaciute di più questa settimana!

#fashionpills







Fashion Pills: lunedì e la Swarovski Foundation scommette sulla nuova creatività





(Courtesy of Press Office)

Siamo tutti d’accordo che la moda del futuro passa dalle nuove generazioni? Swarovski Foundation sceglie Milano per presentare From Innovation to Impact: The New Fashion Conversation, un incontro dedicato a creatività e sostenibilità. A guidare il dibattito, nel flagship store Swarovski Duomo, Sara Sozzani Maino, insieme a protagonisti della moda e della cultura. L’occasione è anche il lancio della quinta edizione di Creatives For Our Future, il programma che premia giovani talenti tra i 21 e i 30 anni con borse di studio da 20.000 euro e mentorship internazionali. Perché investire nella creatività significa investire nel futuro.

#SwarovskiFoundation







Fashion Pills: martedì e Federica Nargi è il nuovo volto di Motivi





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Bella, genuina e con quel fascino tutto italiano che da vent’anni conquista il pubblico televisivo. Chi meglio di Federica Nargi poteva interpretare lo spirito di Motivi? Il brand sceglie la showgirl per raccontare una femminilità spontanea, fatta di piccoli gesti quotidiani e di uno stile chic ma accessibile. Proprio come Federica, Motivi è vicino alle donne vere, a quelle che amano sentirsi belle senza prendersi troppo sul serio (parola di Grazia.it, che ama e segue da sempre il brand). Tra cappotti sartoriali, maglieria morbida e completi contemporanei, la collezione accompagna ogni momento della giornata, fino alla sera.

#MotivixFedericaNargi







Fashion Pills: mercoledì e Fashion Graduate Italia dà voce ai talenti di domani





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Chi saranno i grandi nomi della moda di domani? Per scoprirlo, appuntamento a Milano dal 27 al 29 ottobre con Fashion Graduate Italia, la fashion week dedicata ai giovani talenti delle scuole di moda italiane. Giunta alla dodicesima edizione, la manifestazione torna a BASE Milano con sfilate, showcase e incontri. Il tema di quest’anno è Speak Up!, un invito alle nuove generazioni a far sentire la propria voce e a portare nuove idee nel fashion system. Un’occasione per scoprire oggi chi potrebbe firmare le collezioni di domani e incantarci con la sua arte.

#FashionGraduateItalia







Fashion Pills: giovedì e la storia di Zanellato diventa un libro.





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Cinquant’anni di storia e una borsa, la Postina, diventata un’icona del Made in Italy. Zanellato festeggia il suo anniversario a Milano, da 10 Corso Como, presentando Zanellato. Materia, Arte, Memoria, il libro firmato da Alba Cappellieri. Dalle prime lavorazioni della pelle alla nascita della celebre Postina, il volume ripercorre la storia di una famiglia veneta e della sua passione per l’artigianato. Un compleanno che arriva insieme a un altro importante traguardo: il riconoscimento del Marchio Storico di Interesse Nazionale. E cinquant’anni dopo, la voglia di sperimentare è ancora la stessa.

#ZanellatoAnniversary







Fashion Pills: venerdì e Emé ama la Capitale





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Grazia.it ha partecipato a una delle sfilate più suggestive della stagione, nella splendida cornice delle Terme di Diocleziano a Roma. Protagonista Emé, che ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2026 con uno show dal sapore romantico. La direttrice creativa Silvia Falconi si è lasciata ispirare dall’estetica giapponese wabi-sabi, portando in passerella abiti da sogno, paillettes, velluti e dettagli lingerie, senza rinunciare a un pizzico di spirito rock. Tra le ospiti anche Giulia Michelini, Nicoletta Romanoff ed Eleonora Abbagnato. Un evento speciale anche per il suo legame con l’arte: il brand contribuirà al restauro del grande plastico delle Terme di Diocleziano.

#AtelierEméLovesRome







Fashion Pills: sabato e Salotto Orsini e PENCE1979, un nuovo indirizzo nel cuore di Brera





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A Milano c’è un nuovo indirizzo da segnare in agenda! Nel cuore di Brera, in via San Carpoforo 4, apre Salotto Orsini, uno spazio che mette insieme moda, design e ristorazione. La novità? Al suo interno trova casa anche la prima boutique monomarca di PENCE1979, storico brand italiano. Il progetto, firmato dall’architetto Pietro Fantozzi, punta su un’atmosfera intima e accogliente, tra arredi su misura e dettagli ricercati. Un posto dove concedersi una pausa, fare shopping e godersi un po’ di quella Milano che ci piace tanto.

#SalottoOrsiniXPENCE1979







Fashion Pills: domenica e Valstar e Observer reinventano la giacca da viaggio





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Una giacca che passa con disinvoltura da un volo intercontinentale a una cena di lavoro? Ci pensano Valstar e Observer, che insieme firmano The Chase Jacket, un bomber in suede e pelle pensato per chi è sempre in movimento. Nata dall’amicizia tra Luigi Fila, direttore creativo di Valstar, e Robert Spangle, reporter e fondatore di Observer, la collaborazione unisce l’eleganza italiana a dettagli funzionali studiati per viaggiare. Testata sul campo, dall’Ucraina a Parigi, la giacca punta su linee essenziali e materiali morbidi. Disponibile in edizione limitata, esclusivamente su ordinazione.

#ObserverXValstar