Back to school, ma con stile… settembre è alle porte e il guardaroba torna ufficialmente in modalità città. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e il "back to school" di Guess è ALLEGRA, la nuova IT bag FW26





(Credits: Courtesy of Press Office)

Le borse capienti, divertenti e dalle forme contemporanee sono la nostra ossessione, soprattutto quando riescono ancora a sorprenderci. ALLEGRA è la nuova It Bag firmata GUESS per l’Autunno/Inverno 2026: silhouette trapezoidale, fascino rétro e l’iconico logo G. Protagonista della campagna è Maura Higgins, fotografata nell’inconfondibile stile GUESS. La borsa arriva in tre modelli, Tote, Satchel e Shoulder Bag, pronti ad accompagnarci in ogni momento della nuova stagione. #ALLEGRA







Fashion Pills: martedì e Desigual X Ottolinger, quando l'archivio diventa novità





(Credits: Courtesy of Press Office)

Se pensavate che gli archivi servissero solo a celebrare il passato, Desigual e Ottolinger cambiano le regole. Il duo berlinese ha scelto capi vintage Desigual per smontarli, ricostruirli e trasformarli in pezzi completamente nuovi. Colore e stampe iconiche incontrano così l’estetica decostruita di Ottolinger. Il risultato? Una capsule che parla di upcycling, creatività e moda circolare, senza perdere l’irriverenza e il colore che da sempre caratterizzano Desigual. #DesigualxOttolinger







Fashion Pills: mercoledì e Kylie Jenner musa per ALO







(Credits: courtesy of press office)

ALO continua a collezionare le muse più influenti del pianeta e Kylie Jenner non poteva che essere una di loro. Una scelta che non ci stupisce, ma conferma felicemente la predominanza del brand nell’activewear mondiale. Fotografata a Los Angeles da Mert & Marcus, Kylie interpreta i pezzi iconici ALO e la nuova nuance Pink Marshmallow, tra sensualità, performance e coolness. #KylieForALO







Fashion Pills: giovedì e il pizzo intramontabile di Tezenis







(Credits: courtesy of press office)

E’ ufficiale, il pizzo esce ufficialmente dalla lingerie e si prende il suo giusto spazio nel guardaroba di tutti i giorni. Tezenis lo reinventa con tre pezzi chiave: body, maglia a maniche lunghe e T-shirt, da portare sotto un blazer o semplicemente con un denim a vita bassa. Nero, cioccolato e natural beige sono i colori su cui puntare. Romantico sì, ma con quel twist contemporaneo che ci piace molto di più. #Tezenis







Fashion Pills: venerdì e tutti i valori del Merrel Hiking Club







(Credits: courtesy of press office)

L’outdoor è libertà, connessione e soprattutto condivisione. È da questi valori che nasce il Merrell Hiking Club, una community guidata da donne che vuole rendere la natura più accessibile, inclusiva e accogliente per tutti. Un luogo dove muoversi, scoprire nuovi percorsi e creare legami autentici, abbattendo quelle barriere che troppo spesso ci tengono lontani dall’aria aperta. Dopo aver conquistato l’Europa, il club arriva finalmente anche in Italia. #MerrellHikingClub







Fashion Pills: sabato e un nuovo capitolo per la collab tra Blauer e Clessio







(Credits: Courtesy of Press Office)

Il vero lusso oggi? Avere tempo. Blauer e Clessio Lab tornano insieme con Project 02 e trasformano la “Vita Lenta” pugliese in una sneaker da collezione. Made in Italy, artigianalità, materiali recuperati e solo 1.200 paia numerate a mano. Più che una limited edition, un piccolo club per chi sceglie autenticità, radici e cose fatte per durare. E soprattutto, senza fretta. #BlauerxClessioLab







Fashion Pills: domenica e Brooks Brothers celebra il mondo del canottaggio con Canottieri Milano







(Credits: Courtesy of Press Office)

Il fascino dei club più esclusivi? Prima o poi finisce sempre per dettare le regole dello stile. Brooks Brothers celebra il suo legame con il canottaggio insieme a Canottieri Milano, trasformando l’estetica Ivy League in una capsule per lui e per lei. Il debutto? Alla prima Brooks Brothers Rowing Cup. Tradizione americana, spirito da club e quel preppy che, due secoli dopo, continua a funzionare benissimo. #RowingStyle