Per il photocall del film “L’ordine del tempo”, Valentina Cervi ha sfoggiato un look perfetto per il back to office e molto facile da replicare.



L’avevamo già avvistata sul red carpet inaugurale di questa 80° edizione della Mostra del Cinema di Venezia (qui trovate tutti i look) e il suo lungo abito di paillettes di Valentino, che ha ricevuto solo consensi positivi, ci aveva convinto al primo sguardo.

Ma anche il daily look che Valentina Cervi ha scelto per il suo arrivo al Lido non è sfuggito alla nostra attenzione.

Per il photocall del film “L’ordine del tempo” di cui è protagonista, l’attrice romana ha sfoggiato infatti un look da giorno elegante e raffinato che ci sembra la soluzione perfetta per un back to office nel segno dello stile.

Non è certo una sorpresa che i completi blazer-pantaloni siano i nostri “salva-look” preferiti, specialmente per l’ufficio o in altre occasioni che richiedono una mise femminile e ricercata quanto basta.

E Valentina Cervi ne ha scelto uno grigio dalle silhouette ampie e morbide che è davvero un’ottima soluzione per affrontare con nonchalance anche gli impegni più formali che abbiamo segnati in agenda.

Quello sfoggiato dall’attrice è firmato Valentino, ma se vi è venuta voglia di ricreare il suo look, anche voi potrete tranquillamente copiarlo quest’autunno.

I pezzi indispensabili per replicarlo a occhi chiusi? Un power suit grigio chiaro, composto da blazer monopetto e pantaloni a gamba larga.

Poi potete aggiungere una blusa bianca con fiocco da annodare al collo e una collana a catena e, se volete, anche un paio di slingback che aiutano sempre a slanciare la figura. Get the look!

Power suit + blusa bianca: il daily look di Valentina Cervi tutto da copiare

Foto: GettyImage