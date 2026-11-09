

Come indossare il blazer gessato a 50 anni? Come Naomi Watts: con jeans, stivaletti e accessori cool...get the look!

È uno di quei capispalla che associamo inevitabilmente ai look più formali e rigorosi eppure il blazer gessato può avere un’anima decisamente più versatile. Basta, infatti, allontanarlo dai classici completi sartoriali e mixarlo a capi più casual per renderlo protagonista di outfit decisamente più easy e rilassati.

A confermarcelo, Naomi Watts che qualche giorno fa ci ha regalato una vera e propria lezione di stile (l'ennesima) su come indossare il blazer gessato a 50 anni e oltre.

Avvistata per le strade di New York, infatti, l’attrice ha sfoggiato un look sporty-chic che ci ha dato uno spunto davvero molto interessante su come trasformare uno dei pezzi chiave del guardaroba per l’ufficio in un capo passepartout da sfoggiare con nonchalance anche nella vita di tutti i giorni.

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Per la sua passeggiata in giro per la città, Naomi ha optato per un total look del brand Nili Lotan, una mise semplice ed essenziale, valorizzata però da accessori ad altissimo tasso di stile.

L’ex star di grandi successi come “21 grammi” o “King Kong”, ha puntato su tre pezzi basic che tutte abbiamo nella cabina armadio: una canotta bianca, un paio di jeans straight a vita alta e degli stivaletti neri con il tacco largo.

Per rendere un po' più raffinato il suo look ha scelto un blazer gessato con chiusura doppiopetto dal fit leggermente oversize. Per dargli un twist, invece, ha sfoggiato tre accessori di grande effetto: un foulard annodato al collo, una cintura con dettaglio gold e una pochette in pelle scamosciata con le frange che ha dato un tocco boho al tutto.

Come replicare il suo look a occhi chiusi? Ecco i capi e gli accessori da mettere subito in wishlist.

Come indossare il blazer gessato a 50 anni: il look di Naomi Watts da copiare ASAP

MAX MARA Blazer gessato con chiusura doppiopetto

Credits: it.maxmara.com

INTIMISSIMI Canotta bianca con lavorazione a costine

Credits: intimissimi.com

ARKET Foulard in cotone stampato

Credits: arket.com

NILI LOTAN Jeans a vita alta e gamba dritta

Credits: nililotan.com

MANGO Stivaletti a punta con il tacco largo

Credits: shop.mango.com

MAJE Cintura in pelle con dettaglio in metallo

Credits: it.maje.com

PARFOIS Pochette con le frange con tracolla removibile

Credits: parfois.com

Foto: GettyImage