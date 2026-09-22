Dalla tradizione sartoriale all’innovazione: alla Milano Fashion Week la Regione Campania porta in scena “Mediterranea”, il progetto dedicato ai nuovi talenti del territorio. Una selezione di designer e creativi racconta una moda made in Campania che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.



La tradizione sartoriale campana incontra la creatività delle nuove generazioni e approda nel cuore della Milano Fashion Week. Si chiama “Mediterranea. Talenti emergenti in Campania” l’iniziativa con cui la Regione Campania porta a Milano una selezione di giovani designer e creativi del territorio, chiamati a raccontare attraverso le proprie collezioni una nuova idea di moda made in Campania.

Dal 22 al 27 settembre, alcune delle loro creazioni saranno esposte a Palazzo Morando, nelle sale dedicate alla Campania all’interno del Milano Fashion Hub. Un’occasione per scoprire una scena creativa che parte dalla cultura sartoriale e manifatturiera del territorio per trasformarla in un linguaggio contemporaneo, capace di dialogare con la moda internazionale.

Il progetto prende forma anche durante la conferenza stampa di apertura della Camera Nazionale della Moda Italiana, dove alcune creazioni dei giovani stilisti selezionati attraverso un avviso pubblico saranno indossate dalle modelle e presentate a giornalisti e professionisti del settore.

Il fil rouge di “Mediterranea” è proprio l’incontro tra artigianalità e innovazione: da una parte un patrimonio fatto di tecniche, saperi e cultura sartoriale, dall’altra lo sguardo di una nuova generazione di designer attenta alla contemporaneità, alla sostenibilità e alla ricerca.

A rappresentare questa visione sono Apnoea, Dadamax, Moarno, Saman Loira, Trippat e Vienmnsuonno1926 per l’abbigliamento. A loro si aggiungono, per gli accessori, Antonio Cesaro per Livio De Simone con Big So Ben, Ilaria Pepino per Kilesa e Modia Romano Embroidery per Omega.

I talenti sono stati protagonisti anche del cocktail di benvenuto organizzato il 21 settembre al Museo Bagatti Valsecchi, dove istituzioni, stampa e addetti ai lavori hanno potuto incontrarli e conoscere più da vicino il progetto. A fare gli onori di casa, l’assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

“Mediterranea” diventa così un racconto corale di una Campania che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici: una filiera creativa e manifatturiera che trova nella moda un nuovo spazio per esprimere identità, sperimentazione e visione internazionale.

Nella foto: Daniela Michelino, Sabato de Sarno, Fulvio Bonavitacola e Sergio Mazzarella - Credits: Press Office