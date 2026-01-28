Come indossare la giacca in tweed in versione "twist & cool"? Vedere alla voce "Gracie Abrams"!
Se c'è un capo d'abbigliamentocbe può essere considerato l'emblema di un'eleganza "classica", quello è senza dubbio la giacca in tweed.
Ideata negli anni Cinquanta da Gabrielle Chanel, che ne ha fatto uno dei keypieces della sua idea di moda per le donne della sua epoca, questa giacca, corta e realizzata in quel particolare tessuto a trama fitta in lana originario della Scozia, è diventata nei decenni uno dei pezzi simbolo della Maison francese e capo del cuore di chi è alla ricerca di un'eleganza rigorosa e senza tempo.
Ma come si può indossare ogni giorno senza incorrere in look troppo "formali" e impostati? Lo spunto arriva dritto dritto dall'ultima sfilata Couture di casa Chanel in questi giorni a Parigi.
*** Tutto sulla sfilata Chanel Haute Couture 2026 ***
Tra gli ospiti, oltre a Due Lipa, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Margaret O'Qualley e molti altri, c'era anche Gracie Abrams: figlia del produttore J.J Abrams (il creatore della serie cult di inizi Duemila, "Lost") la giovane cantautrice statunitense amatissima anche dal mondo della moda ha sfoggiato un look total Chanel da segnarsi.
Il suo infatti, è una perfetta interpretazione del look con la giacca in tweed in versione contemporanea: Abrams indossa una giacca in tweed colorata dal gusto pop che mixa il classico bianco e nero a lampi flash di verde lime e a frange lunghe e già questo basterebbe a rendere il tutto più "fresh" e moderno...
Se non bastasse, al posto dei "soliti" pantaloni sartoriali o di una pencil skirt, la cantante sfoggia dei barrel pants in canvas beige, modello di grande tendenza nelle ultime stagioni e che rende il tutto meno "formale" e super versatile anche per il giorno. Ai piedi poi un paio di slingback bicolor che danno quel tocco posh al tutto, evitando un effetto eccessivamente casual.
Se volete "accessoriare" ulteriormente il look noi vedremmo bene un paio di orecchini un po' particolari, dalle forme "scultoree" che catturino l'attenzione e una borsa a secchiello non eccessivamente strutturata, così da rimandare a quell'idea di moda "rilassata" che Mademoiselle Chanel avrebbe sicuramente apprezzato!
Giacca corta in tweed ESSENTIEL ANTWERP
Credits: essentiel-antwerp.com
Barrel pants in canvas, COS
Credits: cos.com
Slingback bicolor con tacco grosso, CHANEL
Credits: chanel.com
Borsa a secchiello in pelle di vitello, BORBONESE
Credits: borbonese.com
Orecchini in argento 925, KINRADEN
Pelliccia e jeans bianchi vi sembrano troppo diversi per "matchare"? Il look di Bella Hadid vi farà cambiare idea!
I jeans bianchi ci fanno subito pensare alla bella stagione. La pelliccia è tra i must have indiscussi dell'inverno. E se vi dicessimo che, nonostante le apparenze, questi due pezzi cool che ci viene naturale collocare in stagioni diverse, stanno invece divinamente insieme?
Del resto questa combo è stata approvata anche da Bella Hadid che ha sfoderato nei giorni scorsi questo look favoloso.
La modella è stata avvistata per le strade di New York durante uno shooting fotografico sotto la neve con addosso - oltre ai bigodini per acconciare i capelli tra uno scatto e l'altro - un bel cappotto in pelliccia sintetica con cintura in vita di Mango, una giacca in stile varsity rossa e...attenzione attenzione, dei jeans bianchi.
Ai piedi uno dei modelli di sneakers più desiderate del momento, le iconiche X-Alp firmate Carhartt WIP e Salomon. Una borsa rossa a spalla e degli occhiali da sole scuri e il gioco è fatto.
Ecco i pezzi da avere per replicare la sua mise in un attimo!
Cappotto in pelliccia sintetica, MANGO
Credits: shop.mango.com
Varsity jacket, TOMMY HILFIGER
Credits: it.tommy.com
Jeans bianchi, ARKET
Credits: arket.com
Salomon x Carhartt WIP X-Alp Sneakers
Credits: salomon.com
Borsa a spalla, PULL&BEAR
Credits: pullandbear.com
Occhiali da sole, CELINE
Credits: celine.com
All we need is...un bomber di pelle (come quello di Gwyneth Paltrow)
In cerca di un bel capospalla per la nuova stagione? Il bomber di pelle (o similpelle) potrebbe essere ciò di cui i vostri look hanno un disperato bisogno e forse non lo sapete ancora. Noi l'abbiamo aggiunto alla nostra wish list appena abbiamo visto questa mise favolosa di Gwyneth Paltrow.
Photo courtesy of Givenchy Press Office
L'attrice, che in questo periodo è impegnata nella promozione di Marty Supreme, il nuovo attesissimo film (in uscita nelle sale italiane il 22 Gennaio) che la vede protagonista accanto a Timothée Chalamet, sta sfoderando un outfit più bello dell'altro.
Come questo, con cui è stata immortalata l'altro giorno a Los Angeles: bomber in pelle, jeans, camicia in popeline e cintura Voyou della pre-collezione Spring 2026 di Givenchy by Sarah Burton
Photo Courtesy of Givenchy Press Office
A catturare la nostra attenzione è stato soprattutto il bomber color cognac, un modello in nappa d'agnello dai volumi esagerati e con cuciture invertite per plasmare la silhouette Cocoon.
La variante perfetta per completare con un tocco grintoso ma chic qualsiasi abbinamento: da quello più easy a quello più sofisticato.
Bellissimo nella combo con i jeans come quella di Gwyneth ma noi lo vedremmo benissimo anche sopra a un romantico abito primaverile o mixato con camicia in seta e pencil skirt.
Abbiamo selezionato qualche opzione, in pelle o in similpelle, per tutti i budget: scegliete la vostra e sfoggiatela letteralmente con...TUTTO!
Bomber di pelle/similpelle: i modelli perfetti per rubare il look di Gwyneth Paltrow
Bomber corto Cocoon in nappa, GIVENCHY
Credits: givenchy.com
Bomber in pelle, & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Bomber in similpelle, PARFOIS
Credits: parfois.com
Bomber in pelle, MANGO
Credits: shop.mango.com
Bomber in similpelle con inserto faux fur, H&M
Credits: 2.hm.com
Bomber di pelle, SAINT LAURENT
Credits: ysl.com
Bomber in similpelle, RESERVED
Credits: reserved.com
Stranger Things 5: i look day&night di Maya Hawke da copiare al volo
Le prime quattro puntate della quinta e ultima stagione di "Stranger Things" sono uscite a fine novembre, per la gioia dei fan che aspettavano questo momento da anni. Ora l’attesa è tutta per il secondo volume della serie, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 26 dicembre.
Nel frattempo, i protagonisti del Sottosopra sono tornati ufficialmente sotto i riflettori, catalizzando l’attenzione anche fuori dal set.
L’ultima in ordine di tempo è Maya Hawke (alias Robin Buckley) che negli ultimi tempi si sta facendo notare per il suo grande senso dello stile e che si sta guadagnando un posticino nella classifica delle nuove fashion icon da tenere d’occhio.
Impegnata nella promozione della serie, l’attrice, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, in questi giorni è stata avvistata a New York con due look molto diversi che dimostrano quanto sappia destreggiarsi con nonchalance tra outfit easy e disinvolti e mise più eleganti e ricercate.
E a noi è già venuta voglia di replicarli entrambi al volo.
Come copiare i look day&night di Maya Hawke
Il daily look
Durante un momento di pausa dagli impegni promozionali di "Stranger Things", Maya è stata avvistata per le strade di New York con un total look di Prada contemporaneamente versatile e sofisticato.
Il pezzo forte è sicuramente il cappotto animalier, uno dei capi statement di questa stagione, che lei ha indossato con un maglione in cashmere bordeaux, una gonna midi bianca plissé, delle pumps in pelle nera e una mini bag rossa.
& OTHER STORIES Cappotto animalier in pelliccia sintetica
Credits: stories.com
OTTOD’AME Maglione in misto lana dal fondo asimmetrico
Credits: ottodame.it
TOMMY HILFIGER Gonna midi a pieghe
Credits: it.tommy.com
STUART WEITZMAN Décolleté con tacco a stiletto
Credits: eu.stuartweitzman.com
FURLA Mini secchiello in pelle con tracolla regolabile
Credits: furla.com
Il look da sera
Per partecipare al PaleyLive, un evento speciale organizzato al The Paley Museum per la promozione della quinta e ultima stagione della serie, invece, l’attrice ha optato per un look (sempre di Prada) decisamente più femminile e glamour.
In quest’occasione, Maya ha osato con un abito nero in pizzo effetto see through, indossato con culotte a vista, con sopra un maglione rosso e insieme a un paio di décolleté color avorio dal tacco vertiginoso.
EXTREME CASHMERE Pullover rosso in misto cashmere
Credits: mytheresa.com
RESERVED Abito midi effetto see through
Credits: reserved.com
INTIMISSIMI Culotte nere a vita alta
Credits: intimissimi.com
PRADA Décolleté in pelle bianca
Credits: prada.com
Credits: GettyImage/ Courtesy of press office
Come indossare il blazer quest’autunno? Con tank top, jeans e décolleté (Margot Robbie docet)!
Neanche una settimana fa ci aveva incantato con i due outfit favolosi che ha sfoggiato a Londra in occasione del photocall e della premiere del suo nuovo film “A Big Bold Beautiful Journey”. Ma in realtà Margot Robbie riesce a conquistarci anche lontano dal red carpet e i suoi look off-duty sono sempre una garanzia.
Immortalata per le strade di New York, l’attrice ha sfoggiato una delle combo più cool dell’autunno e ci ha fornito uno spunto molto interessante su come indossare il blazer in questa stagione.
In un periodo dell’anno in cui i capispalla leggeri si rivelano fondamentali per completare i look (e per stratificarli al meglio), il blazer diventa un prezioso alleato di stile.
E lo sa bene anche Margot Robbie che per questa sua passeggiata per le strade della Grande Mela ne ha scelto uno di gran tendenza e l’ha abbinato alla perfezione.
L’attrice ha optato per un blazer monopetto a stampa check dal fit oversize: un modello dalla vestibilità ampia, che scende ben oltre i fianchi, indossato sopra a un semplicissimo tank top basic in cotone bianco.
A sdrammatizzare il look, uno di quei capi che le vediamo spesso indossare fuori dal set: un paio di jeans a vita alta dal lavaggio medio.
Quanto agli accessori, ci hanno pensato le sue décolleté nere dalla punta affilata e la sua borsa a mano in pelle lucida ad aggiungere un tocco glamour al tutto.
Come ricreare la sua mise? Ecco tutto quello che vi serve.
Come indossare il blazer: il look di Margot Robbie facile facile da copiare
SAINT LAURENT Blazer in lana in Principe di Galles
Credits: ysl.com
WOLFORD Top in cotone senza cuciture
Credits: wolford.com
AGOLDE Jeans a gamba dritta
Credits: net-a-porter.com
LE SILLA Décolleté in pelle nera
Credits: lesilla.com
MAX MARA Whitney Bag in pelle semilucida
Credits: it.maxmara.com
Foto: GettyImage
