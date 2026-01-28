La cantautrice statunitense, ospite della sfilata Haute Couture di Chanel ci ha dato un ottimo spunto su come indossare uno dei capi più "classici" per eccellenza!

Se c'è un capo d'abbigliamentocbe può essere considerato l'emblema di un'eleganza "classica", quello è senza dubbio la giacca in tweed.



Ideata negli anni Cinquanta da Gabrielle Chanel, che ne ha fatto uno dei keypieces della sua idea di moda per le donne della sua epoca, questa giacca, corta e realizzata in quel particolare tessuto a trama fitta in lana originario della Scozia, è diventata nei decenni uno dei pezzi simbolo della Maison francese e capo del cuore di chi è alla ricerca di un'eleganza rigorosa e senza tempo.



Ma come si può indossare ogni giorno senza incorrere in look troppo "formali" e impostati? Lo spunto arriva dritto dritto dall'ultima sfilata Couture di casa Chanel in questi giorni a Parigi.



*** Tutto sulla sfilata Chanel Haute Couture 2026 ***



Tra gli ospiti, oltre a Due Lipa, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Margaret O'Qualley e molti altri, c'era anche Gracie Abrams: figlia del produttore J.J Abrams (il creatore della serie cult di inizi Duemila, "Lost") la giovane cantautrice statunitense amatissima anche dal mondo della moda ha sfoggiato un look total Chanel da segnarsi.

Il suo infatti, è una perfetta interpretazione del look con la giacca in tweed in versione contemporanea: Abrams indossa una giacca in tweed colorata dal gusto pop che mixa il classico bianco e nero a lampi flash di verde lime e a frange lunghe e già questo basterebbe a rendere il tutto più "fresh" e moderno...



Se non bastasse, al posto dei "soliti" pantaloni sartoriali o di una pencil skirt, la cantante sfoggia dei barrel pants in canvas beige, modello di grande tendenza nelle ultime stagioni e che rende il tutto meno "formale" e super versatile anche per il giorno. Ai piedi poi un paio di slingback bicolor che danno quel tocco posh al tutto, evitando un effetto eccessivamente casual.

Se volete "accessoriare" ulteriormente il look noi vedremmo bene un paio di orecchini un po' particolari, dalle forme "scultoree" che catturino l'attenzione e una borsa a secchiello non eccessivamente strutturata, così da rimandare a quell'idea di moda "rilassata" che Mademoiselle Chanel avrebbe sicuramente apprezzato!

Giacca corta in tweed ESSENTIEL ANTWERP



Credits: essentiel-antwerp.com







Barrel pants in canvas, COS



Credits: cos.com





Slingback bicolor con tacco grosso, CHANEL

Credits: chanel.com







Borsa a secchiello in pelle di vitello, BORBONESE

Credits: borbonese.com





Orecchini in argento 925, KINRADEN





