Come indossare la giacca in tweed in versione "twist & cool"? Vedere alla voce "Gracie Abrams"!

foto di Grazia.it Grazia.it
gracie-abrams-APE
La cantautrice statunitense, ospite della sfilata Haute Couture di Chanel ci ha dato un ottimo spunto su come indossare uno dei capi più "classici" per eccellenza!

Se c'è un capo d'abbigliamentocbe può essere considerato l'emblema di un'eleganza "classica", quello è senza dubbio la giacca in tweed.

Ideata negli anni Cinquanta da Gabrielle Chanel, che ne ha fatto uno dei keypieces della sua idea di moda per le donne della sua epoca, questa giacca, corta e realizzata in quel particolare tessuto a trama fitta in lana originario della Scozia, è diventata nei decenni uno dei pezzi simbolo della Maison francese e capo del cuore di chi è alla ricerca di un'eleganza rigorosa e senza tempo. 

Ma come si può indossare ogni giorno senza incorrere in look troppo "formali" e impostati? Lo spunto arriva dritto dritto dall'ultima sfilata Couture di casa Chanel in questi giorni a Parigi. 

*** Tutto sulla sfilata Chanel Haute Couture 2026 ***

Tra gli ospiti, oltre a Due Lipa, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Margaret O'Qualley e molti altri, c'era anche Gracie Abrams: figlia del produttore J.J Abrams (il creatore della serie cult di inizi Duemila, "Lost") la giovane cantautrice statunitense amatissima anche dal mondo della moda ha sfoggiato un look total Chanel da segnarsi.

gracie-abrams-1

Il suo infatti, è una perfetta interpretazione del look con la giacca in tweed in versione contemporanea: Abrams indossa una giacca in tweed colorata dal gusto pop che mixa il classico bianco e nero a lampi flash di verde lime e a frange lunghe e già questo basterebbe a rendere il tutto più "fresh" e moderno...

Se non bastasse, al posto dei "soliti" pantaloni sartoriali o di una pencil skirt, la cantante sfoggia dei barrel pants in canvas beige, modello di grande tendenza nelle ultime stagioni e che rende il tutto meno "formale" e super versatile anche per il giorno. Ai piedi poi un paio di slingback bicolor che danno quel tocco posh al tutto, evitando un effetto eccessivamente casual. 

Se volete "accessoriare" ulteriormente il look noi vedremmo bene un paio di orecchini un po' particolari, dalle forme "scultoree" che catturino l'attenzione e una borsa a secchiello non eccessivamente strutturata, così da rimandare a quell'idea di moda "rilassata" che Mademoiselle Chanel avrebbe sicuramente apprezzato! 

 

essentiel-antwerp-giacca-OK

Giacca corta in tweed ESSENTIEL ANTWERP 

Credits: essentiel-antwerp.com


pos-panta-ok

Barrel pants in canvas, COS

Credits: cos.com

chanel-sling-ok

Slingback bicolor con tacco grosso, CHANEL

Credits: chanel.com


borsa-borbonese

Borsa a secchiello in pelle di vitello, BORBONESE

Credits: borbonese.com

kinraden-orecch-ok

Orecchini in argento 925, KINRADEN 


© Riproduzione riservata

ChanelChanel Haute Couturetweed

  • IN ARRIVO

  • Pelliccia e jeans bianchi vi sembrano troppo diversi per "matchare"? Il look di Bella Hadid vi farà cambiare idea!

  • Chanel Haute Couture 2026: la fiaba contemporanea (d'Alta Moda) di Matthieu Blazy

  • Capodanno Cinese 2026: i  must-have dedicati all’anno del Cavallo

  • Con i nuovi Huawei FreeClip 2 gli auricolari diventano ear cuff da sfoggiare

Pelliccia e jeans bianchi vi sembrano troppo diversi per "matchare"? Il look di Bella Hadid vi farà cambiare idea!

foto di Grazia.it Grazia.it
bella-hadid-apertura
La modella, paparazzata a New York sul set di uno shooting, ha mixato due pezzi cool del guardaroba che potrebbero sembrare agli antipodi ma - spoiler - non lo sono affatto!

I jeans bianchi ci fanno subito pensare alla bella stagione. La pelliccia è tra i must have indiscussi dell'inverno. E se vi dicessimo che, nonostante le apparenze, questi due pezzi cool che ci viene naturale collocare in stagioni diverse, stanno invece divinamente insieme?

Del resto questa combo è stata approvata anche da Bella Hadid che ha sfoderato nei giorni scorsi questo look favoloso.

bella-hadid-mango

La modella è stata avvistata per le strade di New York durante uno shooting fotografico sotto la neve con addosso - oltre ai bigodini per acconciare i capelli tra uno scatto e l'altro - un bel cappotto in pelliccia sintetica con cintura in vita di Mango, una giacca in stile varsity rossa e...attenzione attenzione, dei jeans bianchi.

Ai piedi uno dei modelli di sneakers più desiderate del momento, le iconiche X-Alp firmate Carhartt WIP e Salomon. Una borsa rossa a spalla e degli occhiali da sole scuri e il gioco è fatto.

Ecco i pezzi da avere per replicare la sua mise in un attimo!

MANGO_WOMAN_FW25_17048271-09-043

Cappotto in pelliccia sintetica, MANGO

Credits: shop.mango.com

varsity-jacket-tommy-hilfiger

Varsity jacket, TOMMY HILFIGER

Credits: it.tommy.com

jeans-bianchi-ARKET

Jeans bianchi, ARKET

Credits: arket.com

Salomon-x-Carhartt-WIP-X-Alp-Sneakers

Salomon x Carhartt WIP X-Alp Sneakers

Credits: salomon.com

pull-and-bear

Borsa a spalla, PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

occhiali-da-sole-celine

Occhiali da sole, CELINE

Credits: celine.com

© Riproduzione riservata

bella hadidjeans bianchilookpelliccia

  • IN ARRIVO

  • All we need is...un bomber di pelle (come quello di Gwyneth Paltrow)

  • Fermi tutti! Quest'abito favoloso indossato da Bella Hadid costa 79,99 € (e incredibilmente non è ancora sold-out)

  • Armani Privé: 5 highlight della collezione Primavera-Estate 2026

  • David e Victoria Beckham sono pronti a riavvicinarsi a Brooklyn, ma a una condizione

All we need is...un bomber di pelle (come quello di Gwyneth Paltrow)

foto di Grazia.it Grazia.it
GWYNETH
Gwyneth Paltrow ci conquista con un look easy-chic da manuale: protagonista indiscusso il bomber in nappa Givenchy by Sarah Burton

In cerca di un bel capospalla per la nuova stagione? Il bomber di pelle (o similpelle) potrebbe essere ciò di cui i vostri look hanno un disperato bisogno e forse non lo sapete ancora. Noi l'abbiamo aggiunto alla nostra wish list appena abbiamo visto questa mise favolosa di Gwyneth Paltrow.

Gwyneth-Paltrow-in-Givenchy-(1)

Photo courtesy of Givenchy Press Office

L'attrice, che in questo periodo è impegnata nella promozione di Marty Supreme, il nuovo attesissimo film (in uscita nelle sale italiane il 22 Gennaio) che la vede protagonista accanto a Timothée Chalamet, sta sfoderando un outfit più bello dell'altro.

Come questo, con cui è stata immortalata l'altro giorno a Los Angeles: bomber in pelle, jeans, camicia in popeline e cintura Voyou della pre-collezione Spring 2026 di Givenchy by Sarah Burton

Gwyneth-Paltrow-in-Givenchy-(2)

Photo Courtesy of Givenchy Press Office

A catturare la nostra attenzione è stato soprattutto il bomber color cognac, un modello in nappa d'agnello dai volumi esagerati e con cuciture invertite per plasmare la silhouette Cocoon.

La variante perfetta per completare con un tocco grintoso ma chic qualsiasi abbinamento: da quello più easy a quello più sofisticato.

Bellissimo nella combo con i jeans come quella di Gwyneth ma noi lo vedremmo benissimo anche sopra a un romantico abito primaverile o mixato con camicia in seta e pencil skirt.

Abbiamo selezionato qualche opzione, in pelle o in similpelle, per tutti i budget: scegliete la vostra e sfoggiatela letteralmente con...TUTTO!

Bomber di pelle/similpelle: i modelli perfetti per rubare il look di Gwyneth Paltrow

givenchy-Bomber-corto-Cocoon-in-nappa

Bomber corto Cocoon in nappa, GIVENCHY

Credits: givenchy.com

bomber-pelle-and-other-stories

Bomber in pelle, & OTHER STORIES

Credits: stories.com

parfois-bomber-similpelle

Bomber in similpelle, PARFOIS

Credits: parfois.com

bomber-pelle-mango

Bomber in pelle, MANGO

Credits: shop.mango.com

hm-bomber-similpelle-con-pelo

Bomber in similpelle con inserto faux fur, H&M

Credits: 2.hm.com

bomber-pelle-saint-laurent

Bomber di pelle, SAINT LAURENT

Credits: ysl.com

bomber-similpelle-reserved

Bomber in similpelle, RESERVED

Credits: reserved.com

© Riproduzione riservata

bombergwyneth paltrowlook

  • IN ARRIVO

  • Stranger Things 5: i look day&night di Maya Hawke da copiare al volo

  • Aimee Lou Wood e quel look con bomber di pelle e jeans che vogliamo sfoggiare anche noi questa primavera

  • Print mania: le 5 stampe più amate dalle cool girls di Instagram

  • Trend Alert! 7 tendenze (molto cool) da seguire nel 2026

Stranger Things 5: i look day&night di Maya Hawke da copiare al volo

foto di Grazia.it Grazia.it
COVER_Maya_Hawke
Come ricreare i look day&night di Maya Hawke (alias Robin Buckley di Stranger Things)? Ecco i capi e gli accessori da aggiungere alla shopping list.

Le prime quattro puntate della quinta e ultima stagione di "Stranger Things" sono uscite a fine novembre, per la gioia dei fan che aspettavano questo momento da anni. Ora l’attesa è tutta per il secondo volume della serie, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 26 dicembre.

Nel frattempo, i protagonisti del Sottosopra sono tornati ufficialmente sotto i riflettori, catalizzando l’attenzione anche fuori dal set.

L’ultima in ordine di tempo è Maya Hawke (alias Robin Buckley) che negli ultimi tempi si sta facendo notare per il suo grande senso dello stile e che si sta guadagnando un posticino nella classifica delle nuove fashion icon da tenere d’occhio.

Impegnata nella promozione della serie, l’attrice, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, in questi giorni è stata avvistata a New York con due look molto diversi che dimostrano quanto sappia destreggiarsi con nonchalance tra outfit easy e disinvolti e mise più eleganti e ricercate.

E a noi è già venuta voglia di replicarli entrambi al volo.

Come copiare i look day&night di Maya Hawke

Il daily look

01_Maya_Hawke

Durante un momento di pausa dagli impegni promozionali di "Stranger Things", Maya è stata avvistata per le strade di New York con un total look di Prada contemporaneamente versatile e sofisticato. 

Il pezzo forte è sicuramente il cappotto animalier, uno dei capi statement di questa stagione, che lei ha indossato con un maglione in cashmere bordeaux, una gonna midi bianca plissé, delle pumps in pelle nera e una mini bag rossa.

02_&_Other_Stories

& OTHER STORIES Cappotto animalier in pelliccia sintetica

Credits: stories.com

02_Ottod’ame

OTTOD’AME Maglione in misto lana dal fondo asimmetrico

Credits: ottodame.it

02_Tommy_Hilfiger

TOMMY HILFIGER Gonna midi a pieghe

Credits: it.tommy.com

02_Stuart_Weitzman

STUART WEITZMAN Décolleté con tacco a stiletto

Credits: eu.stuartweitzman.com

02_Furla

FURLA Mini secchiello in pelle con tracolla regolabile

Credits: furla.com

Il look da sera

02_Maya_Hawke

Per partecipare al PaleyLive, un evento speciale organizzato al The Paley Museum per la promozione della quinta e ultima stagione della serie, invece, l’attrice ha optato per un look (sempre di Prada) decisamente più femminile e glamour.

In quest’occasione, Maya ha osato con un abito nero in pizzo effetto see through, indossato con culotte a vista, con sopra un maglione rosso e insieme a un paio di décolleté color avorio dal tacco vertiginoso.

01_Extreme_Cashmere

EXTREME CASHMERE Pullover rosso in misto cashmere

Credits: mytheresa.com

01_Reserved

RESERVED Abito midi effetto see through

Credits: reserved.com

01_Intimissimi

INTIMISSIMI Culotte nere a vita alta

Credits: intimissimi.com

01_Prada

PRADA Décolleté in pelle bianca

Credits: prada.com

Credits: GettyImage/ Courtesy of press office

© Riproduzione riservata

celebrity styleGet the lookStranger things

  • IN ARRIVO

  • Come indossare il blazer quest’autunno? Con tank top, jeans e décolleté (Margot Robbie docet)!

  • Odessa A’zion: lo stile cool della nuova it-girl di Hollywood

  • Questi sono i lip oil di cui non possiamo fare a meno

  • Soli in coppia: perché ci si può sentire emotivamente distanti anche quando si è insieme

Come indossare il blazer quest’autunno? Con tank top, jeans e décolleté (Margot Robbie docet)!

foto di Grazia.it Grazia.it
COVER_Come_indossare_blazer
Beccata per le strade di New York, Margot Robbie ci spiega come indossare il blazer in modo semplicemente impeccabile: get the look!

Neanche una settimana fa ci aveva incantato con i due outfit favolosi che ha sfoggiato a Londra in occasione del photocall e della premiere del suo nuovo film “A Big Bold Beautiful Journey”. Ma in realtà Margot Robbie riesce a conquistarci anche lontano dal red carpet e i suoi look off-duty sono sempre una garanzia.

Immortalata per le strade di New York, l’attrice ha sfoggiato una delle combo più cool dell’autunno e ci ha fornito uno spunto molto interessante su come indossare il blazer in questa stagione.

In un periodo dell’anno in cui i capispalla leggeri si rivelano fondamentali per completare i look (e per stratificarli al meglio), il blazer diventa un prezioso alleato di stile.

E lo sa bene anche Margot Robbie che per questa sua passeggiata per le strade della Grande Mela ne ha scelto uno di gran tendenza e l’ha abbinato alla perfezione.

Margot_Robbie

L’attrice ha optato per un blazer monopetto a stampa check dal fit oversize: un modello dalla vestibilità ampia, che scende ben oltre i fianchi, indossato sopra a un semplicissimo tank top basic in cotone bianco.

A sdrammatizzare il look, uno di quei capi che le vediamo spesso indossare fuori dal set: un paio di jeans a vita alta dal lavaggio medio.

Quanto agli accessori, ci hanno pensato le sue décolleté nere dalla punta affilata e la sua borsa a mano in pelle lucida ad aggiungere un tocco glamour al tutto.

Come ricreare la sua mise? Ecco tutto quello che vi serve.

Come indossare il blazer: il look di Margot Robbie facile facile da copiare

01_Saint_Laurent

SAINT LAURENT Blazer in lana in Principe di Galles

Credits: ysl.com

02_Wolford

WOLFORD Top in cotone senza cuciture

Credits: wolford.com

03_Agolde

AGOLDE Jeans a gamba dritta

Credits: net-a-porter.com

04_Le_Silla

LE SILLA Décolleté in pelle nera 

Credits: lesilla.com

05_Max_Mara

MAX MARA Whitney Bag in pelle semilucida

Credits: it.maxmara.com

Foto: GettyImage

© Riproduzione riservata

blazerGet the lookmargot robbie