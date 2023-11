Cercate un look dalla resa super ma senza doverci pensare troppo? Un completo marrone in velluto è la scelta perfetta, credete a noi!

Alzi la mano chi non vorrebbe essere impeccabile senza perdere tempo alla ricerca dell'abbinamento che convinca davvero! Bene, abbassatela pure perchè tanto non vi crediamo. Ma se vi dicessimo che il look "minimo sforzo/massima resa" è proprio qui che vi aspetta?

A sfoggiarlo la stilosissima Marlies Pia Pfeifhofer che più di una volta ci ha deliziato con mise impeccabili. E che naturalmente non si smentisce nemmeno oggi con questo outfit che per noi è un grande "sì!". Il mood è quello giusto, quel tocco disinvolto, rilassato ma estremamente chic, che cerchiamo anche nel nostro dress code quotidiano. Per ottenerlo l'ingrediente indispensabile da avere è un bel completo in velluto, possibilmente declinato sul marrone che, come vi abbiamo già accennato, è uno dei colori vincenti del 2023.

Da abbinare come fa lei con una maglia a dolcevita caldissima per affrontare con stile anche le giornate più fredde e pochi accessori ma super raffinati: una tracolla in pelle nera, degli stivaletti con tacco midi e comodo e un paio di occhiali da sole con lenti arrotondate. Facile, no? Get the look!

Blazer velluto VIKY RADER STUDIO

Credits: vikyraderstudio.com

Pantaloni ampi in velluto VIKY RADER STUDIO

Credits: vikyraderstudio.com

Maglia dolcevita in cashmere FALCONERI

Credits: falconeri.com

Diamond Crossbody JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com

Occhiali da sole RAY-BAN

Credits: ray-ban.com

Blazer in velluto LEVI'S su Zalando

Credits: zalando.it

Pantaloni in velluto LEVI'S su Zalando

Credits: zalando.it

Borsa a tracolla H&M

Credits: hm.com