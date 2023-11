Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Questa settimana parliamo di altezze: in senso figurato ma anche per davvero. Sì, perché le notizie più succose ci raccontano di cime innevate e campioni dello Slalom Gigante. E poi ci tengono compagnia con novelle Shéhérazade da mille e una notte, pronte per un grande ballo fra altezze reali. Fino ad arrivare alle sfere più alte, nel cielo trapunto di stelle, che siamo abituati a immaginare mentre percorrono la Walk of Fame sui grandi viali delle città oltreoceano. La degna conclusione è lasciata a coloro che chiamiamo angeli. Anche se, a ben vedere, sono solo persone comuni che hanno voglia di aiutare gli altri. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e Genny sbarca a Los Angeles

(Credits: courtesy of press office)

Per decenni lo Chateau Marmont è stato un segreto ben custodito: un loco amoeno che pareva quasi non esistesse realmente, patria della discrezione, del low profile e di uno spirito bohémien ed epicureo perfetto per incarnare un’epoca di eccessi e stravaganze da tenere rigorosamente ben nascosti. Un luogo, insomma, perfetto per Hollywood e la sua polvere di stelle, e perfetto per festeggiare chi le stelle di Hollywood è abituato a vestirle. Parliamo di Genny, storico brand Made in Italy che, sotto la decennale guida di Sara Cavazza Facchini, ha saputo sbarcare nel nuovo millennio e imporsi all’attenzione delle star e della loro voglia di glamour e scintillio sofisticato. Ed è proprio per festeggiare un anniversario importante che la griffe ha deciso di coronare la sua presa del mercato statunitense con una nuova apertura a Beverly Hills, che segna una pietra miliare nella storia del marchio. Un cocktail party ricco di celebrità, da Isamaya Ffrench a Jaden Smith, accolte nell’iconica Penthouse 64 dello Chateau Marmont, illuminata da candele e rischiarata dalle orchidee bianche, simbolo del brand, per festeggiare la nuova boutique aperta a West Hollywood. #DreamingCalifornia

Fashion Pills: martedì e l’holiday di Saloni worn by Anna Cleveland

(Credits: courtesy of press office)

Una bellezza dinastica, tramandata di madre in figlia. Uno stile eclettico costruito in un’adolescenza nomadica fra l’India, la Corea, Londra e l’Italia. La festive season alle porte, che ispira tessuti nobili e ricami preziosi, tocchi di tradizione e spirito d’avventuriera. A unire i puntini, e mettere insieme tratti apparentemente contrastanti, ci pensa Saloni, con la sua collezione Holiday 2024. Ma prima di raccontare come, facciamo un rapido passo indietro: era il 2011 quando Saloni Lodhi fondava la sua griffe omonima, tesa a dare corpo alla visione di una femminilità elegante, ma soprattutto a consentire a chi ne indossa i capi di esprimere personalità e consapevolezza, collezionando pezzi iconici da custodire nel tempo e tramandare. Proprio quello che Anna Cleveland, figlia dell’indimenticabile top model Pat, riesce a incarnare con il suo fascino ipnotico, assolutamente infallibile nel restituire l'essenza della collezione Holiday 2024, con la sua armoniosa fusione di influenze spirituali e magiche, e la sua ricchezza iconografica e simbolica debitrice della secolare tradizione egiziana. #FashionDinasty

Fashion Pills: mercoledì e Express your self, parola di Brekka

(Credits: courtesy of press office)

Un DNA che porta impressi i geni indiscussi del grande sci italiano, e un passato costellato di successi nell’abbigliamento hi-tech da alta montagna, indossato da campioni del calibro di Alberto Tomba a Deborah Compagnoni. Fino ad arrivare al presente, con una proposta metropolitana che non manca mai di rievocare le origini del brand. Parliamo di Brekka, piccolo ma interessante brand Made in Italy che da qualche tempo, grazie alle proposte inedite proposte leisure, è riuscito a imporre la propria vision nello urban style contemporaneo. Una veste in cui il marchio si trova perfettamente a proprio agio, al punto da dedicare una capsule proprio all’espressione del proprio stile personale. Nasce così "Express Your Self”, linea di felpe genderless pensata per evidenziare l'importanza di ritagliarsi del tempo libero, dedicato ad essere sé stessi fino in fondo e senza compromessi. La capsule propone tre modelli, fra hoodie e girocollo, resi riconoscibili dall’iconica flag logo, cucita in declinazione fun sulle etichette all’esterno dei capi, a cui si affianca l’audace claim di collezione ricamato sulla manica e sulla parte posteriore. #SelfExpression

Fashion Pills: giovedì e la collezione per le feste di Erdem

(Credits: courtesy of press office)

Una casa vittoriana a Bloomsbury, quartiere delle arti associato indelebilmente alle più alte forme di letteratura, quelle rese immortali da Virginia Wolf e dal circolo di intellettuali che animava col marito Leonard e altri nomi altisonanti della cultura, tra cui l'economista John Maynard Keynes. Una dimora che custodisce ricchi tessuti in una tavolozza di colori profondi, qui nascosti per decenni e poi riscoperti dello stilista Erdem Moralioglu, che ne ha tratto ispirazione per la sua più recente collezione dedicata alle feste. Diciannove pezzi, fra abiti in organza nera meravigliosamente intarsiata con tralci di paillettes e rifiniture di piume, e abiti in raso testurizzato con intricati ricami floreali fatti a mano, contraddistinti da silhouette che richiamano la couture degli anni Cinquanta. A cui si aggiungono gonne e top su cui una lavorazione a jacquard floreale con accenti metallici disegna fiorami che ricordano la carta da parati, in una tavolozza di nero e argento. E poi una pioggia di paillettes e dettagli metallizzati che accendono di bagliori adamantini i capi proposti nei toni del blu petrolio, rosso rubino e merlot. Insomma, non rimane che trovare la festa giusta per farne sfoggio. #PreciousDiscovery

Fashion Pills: venerdì e THEMOIRè sostiene Donnexstrada

(Credits: courtesy of press office)

Il 25 novembre è una di quelle giornate che, da donne, vorremmo non esistessero: non dovrebbe essere necessario celebrare una giornata per eliminare la violenza contro le donne. Eppure, sappiamo bene che la realtà è un’altra. E, in questa realtà, è necessario che esistano luoghi deputati a supportare le donne che si trovano in situazioni difficili. Una di queste realtà è Donnexstrada. Sua l’idea di istituire i Punti Viola: ossia punti di accoglienza territoriali in cui siano i cittadini, opportunamente formati allo scopo, a fornire aiuto alle persone in difficoltà. Ed è qui che entra in gioco THEMOIRè, brand da sempre attento a valori di responsabilità ambientale e sociale che, in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, si fa promotore di una campagna di sensibilizzazione, sia attraverso la propria donazione, sia attivando la propria community: per tutta la settimana dal 24 al 30 novembre infatti, parte dei ricavi complessivi dell’intera gamma in vendita sull’ecommerce del brand, proposta a un prezzo speciale, andrà a contribuire alla creazione dei ulteriori Punti Viola. #StrongerTogether