Per la prima volta senza il suo direttore creativo, Fendi torna in passerella e presenta l’ultima collezione disegnata dallo stilista tedesco.



Non poteva che essere dedicata a lui, a Karl Lagerfeld, la sfilata di Fendi per l'Autunno-Inverno 2019-2020. Il Kaiser della moda, direttore creativo della maison dal 1965, è mancato proprio qualche giorno fa lasciando un vuoto incolmabile in tutto il fashion system e segnando inevitabilmente la fine di un’era.

Ancora profondamente colpita dalla sua scomparsa, Silvia Venturini Fendi ha voluto celebrare la creatività smisurata di Karl Lagerfeld e rendergli omaggio proprio con questa sfilata che in qualche modo segna anche un nuovo inizio per la casa di moda romana.





Protagonisti dello show, capi che rispecchiano appieno il Dna del brand e in qualche modo anche lo stile di Karl, come le camicie in popeline di cotone con il colletto alto e abbottonato o i maxi fiocchi-foulard che sono uno dei grandi leitmotiv di questa collezione, insieme all’effetto Trompe l’oeil, marchio di fabbrica di Lagerfeld, che fa capolino su capispalla, abiti e gonne.





Molto variegata la palette di colori che spazia dalle sfumature più chiare dell’avorio a quelle più calde del cognac passando per tonalità più vivaci come verde acquamarina, tangerine e azzurro. Ed è così che ai look monocromatici, in total white o total beige, si alternano combinazioni di colore più eccentriche e inaspettate.





La leggerezza è il filo conduttore della collezione. I pantaloni plissettati a gamba larga si indossano con giacche morbide con cuciture a contrasto, mentre le gonne a pieghe a portafoglio, e quelle in tulle, si abbinano a camicie in formato maxi o a bluse a collo alto con inserti trasparenti.





Collo alto e trasparenze sono anche il tratto distintivo degli abiti proposti da Fendi per l’Autunno-Inverno 2019-2010. Per un inverno a tutto stile, via libera a vestiti fluttuanti in seta trasparente o in pizzo a nido d’ape, da indossare con stivali alti con il tacco.





Tra i pezzi chiave della collezione, i blazer dal taglio sartoriale, proposti in versione doppiopetto e con spalle a pagoda, stretti in vita da una grande cintura con fiocco; i cappotti in pelle lavorati a laser e i capispalla in pelliccia con motivo a doppia F, diventato simbolo della maison e denominato “Karligraphy” proprio perché ideato da Karl Lagerfeld nel 1981.





Borse Fendi: le novità per l’Autunno-Inverno 2019-2020



Grandi novità per quanto riguarda gli accessori. It bags iconiche come la Baguette e la Peekaboo sono completamente trasformate, mentre le borse di vernice, da indossare preferibilmente in coppia, saranno un grande must per tutta la stagione.

Non mancano modelli a mano e a tracolla, pratiche e capienti, da portare sempre con sé.









Scarpe Fendi: i modelli di punta per l'Autunno-Inverno 2019- 2020

Quanto alle scarpe, immancabili gli stivali di vernice, alti fino al ginocchio, con suola e cerniera a contrasto, che sono il pezzo forte della maison, e le décolleté a punta, da indossare rigorosamente con calzino a vista.