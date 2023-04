L’impatto di Euphoria sul mondo della moda e del beauty è innegabile. Heidi Bivens, costume designer e stylist della serie tv ha scritto un libro che ne analizza ogni aspetto che esce oggi per A 24

Il 4 aprile esce Euphoria Fashion, libro curato da Heidi Bivens cioè la stylist e costume designer che ha creato tutti i look dello show con protagonista Zendaya facendo esplodere una vera e propria estetica legata ai personaggi e ai loro look.





Il libro si apre con un’introduzione di Jeremy Scott che presenta il lavoro di Bivens nella serie evidenziando uno dei punti centrali dello styling di Euphoria: i look non sono casuali (anzi sono ben riconoscibili) ma non sono mai dei cliché. Sono capi che esistono realmente (ad esempio l’iconica polo di Ralph Lauren di Fezco che viene direttamente dal suo armadio) e che la Gen Z vorrebbe effettivamente indossare, ma sono allo stesso tempo teatrali (come l’outfit di Romeo + Juliet che Jules indossa ad Halloween) e modalioli (come il look di I.Am.GIA che Alexa Demie ha reso famoso).





Le foto sono molto grandi ed è concepito come un ‘coffe table book’, un libro da esposizione anche se poi il contenuto ha un taglio meno classico proprio per rivolgersi probabilmente a un pubblico più giovane.

I look sono analizzati personaggio per personaggio cominciando ovviamente da Rue, proseguendo con Jules e di seguito tutti i principali, ma si sofferma anche sugli episodi chiave unendo i puntini tra la storia e i capi indossati dai protagonisti.

In più ci sono anche dei focus su alcuni argomenti come ad esempio le Converse Chuck Taylor indossate da Rue o la Tennis Skirt o ancora un confronto tra Normcore e S&M lifestyle e interviste con Zendaya, Sam Levinson e la famosa costume designer Arianne Phillips.





Un paio di curiosità: Maddie indossa spesso Blumarine, brand che non potrebbe permettersi di comprare, e infatti i capi della serie provengono da Etsy e negozi vintage. E dopo l’uscita di Euphoria il brand ha riproposto alcuni look nelle sue collezioni come la maglietta con scritta in strass e bordi arricciati.

Una delle regole che Biever si era data nella prima stagione era infatti di restare sul campo del realismo, ma quando nella seconda stagione i piani narrativi tra fantasia e realtà si fanno meno chiari la costume designer ha deciso di affidarsi anche a brand del lusso. Soprattutto nel caso di Lexi che per il suo personaggio dallo stile retro indosserà spesso Miu Miu.





Insomma se siete fan della serie è davvero un oggetto interessante e molto approfondito.

Ultimo dettaglio: il libro è edito da A24, la casa di produzione di film e serie che ha prodotto anche Everything Everywhere All At Once e che è fortissima nel merchandising. Vi consigliamo di tenerla d’occhio e monitorare le uscite.